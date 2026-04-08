Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 với kết quả: có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 481 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cả 17 bộ trưởng, trưởng ngành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đều là Ủy viên Trung ương khóa 14, trong đó có 3 Ủy viên Bộ Chính trị là Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Tam Quang và ông Lê Hoài Trung.

Đa số các bộ trưởng, trưởng ngành đều là đại biểu Quốc hội khóa 16. Đáng chú ý, có 6 bộ trưởng tiếp tục làm bộ trưởng nhiệm kỳ mới, gồm: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh.

1. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960; quê ở tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn tiến sĩ Khoa học quân sự.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; Đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Cả quá trình học tập và làm việc, sự nghiệp của ông Phan Văn Giang đều gắn với quân đội.

Từ một chiến sĩ, ông dần trải qua rất nhiều vị trí công tác khác nhau trong quân đội cho tới khi trở thành người giữ cương vị cao nhất của Bộ Quốc phòng. Ông Phan Văn Giang từng là Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tư lệnh Quân khu 1, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Tháng 4/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, sau đó được thăng hàm Đại tướng.

Tại Đại hội 14 của Đảng hồi đầu năm, Đại tướng Phan Văn Giang được bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14.

Hiện ông là thành viên Chính phủ duy nhất kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ Bộ trưởng.

2. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an

Đại tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965; quê tỉnh Hưng Yên; trình độ đại học ngành Luật, chuyên ngành Điều tra tội phạm.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Trong quá trình công tác, ông Lương Tam Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ trong lĩnh vực an ninh.

Năm 2012, ông làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an khi mang cấp bậc hàm Đại tá và được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng vào năm 2014.

Đến tháng 9/2017, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, được thăng cấp bậc hàm Trung tướng vào tháng 1/2019.

Ngày 15/8/2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an và kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra một năm sau đó.

Ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng vào tháng 1/2022.

Tháng 8/2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an; ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Hai tháng sau, ông được thăng cấp bậc hàm Đại tướng.

3. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961; quê quán thành phố Huế; trình độ chuyên môn tiến sĩ Luật, thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Ông Lê Hoài Trung là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau của công tác đối ngoại song phương và đa phương.

Ông từng có thời gian dài công tác tại Bộ Ngoại giao. Tháng 3/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Tháng 2/2025, ông Lê Hoài Trung được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 8/2025, ông được giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tháng 10/2025 ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

4. Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967; quê tỉnh Cà Mau; trình độ chuyên môn thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Kinh tế chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Ông Đỗ Thanh Bình trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh Kiên Giang (cũ) như: Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phó bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi TP Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ (mới).

Cuối tháng 9/2025, Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ. Một tháng sau, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.



5. Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Ông Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966; quê ở tỉnh Nghệ An; trình độ thạc sĩ Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15, 16.

Ông Hoàng Thanh Tùng từng công tác tại Bộ Tư pháp từ những năm 1990, đảm nhiệm các vị trí: chuyên viên Vụ Pháp luật hình sự hành chính, Thư ký Thứ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, Phó cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Từ năm 2007, ông chuyển sang công tác tại Quốc hội, giữ chức vụ Phó vụ trưởng, sau đó là Hàm Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội kiêm Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội. Tháng 7/2011, ông giữ chức Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Tháng 7/2016, ông làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Cuối năm 2019, ông được Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Tháng 2/2025, khi Quốc hội sắp xếp tổ chức bộ máy, ông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

6. Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971; quê tỉnh Bắc Ninh; trình độ chuyên môn thạc sĩ Kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Ông Tuấn có thời gian dài gắn bó với ngành tài chính, từ một chuyên viên lên Phó trưởng phòng, Vụ chính sách tài chính, Bộ Tài chính vào những năm 1990.

Sau đó, ông làm Phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng, Văn phòng Bộ Tài chính từ tháng 12/1998 đến 12/2005, làm Phó chánh Văn phòng bộ đến tháng 11/2008. Tiếp đó, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính đến 12/2016.

Từ tháng 1/2017-6/2019, ông làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Đến 7/2019, ông được phân công làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình và được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (cũ) vào tháng 10/2020. Ba năm sau, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Kiểm toán Nhà nước.

Đến tháng 10/2022, ông làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

7. Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973; quê Hưng Yên; trình độ tiến sĩ Hóa học; đại học chuyên ngành hóa Hữu cơ - Hóa dầu.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Quá trình công tác của ông gắn liền với ngành dầu khí, từ kỹ sư công nghệ đến các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam.

Từ năm 2000, ông làm việc tại các đơn vị của ngành dầu khí như Nhà máy lọc dầu Việt Nga và Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí. Giai đoạn 2006-2007, ông công tác tại Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính phủ.

Trở lại ngành dầu khí, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn và Cụm khí - điện - đạm Cà Mau; từng làm Tổng giám đốc Phân bón dầu khí Cà Mau trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc PVN. Tháng 6/2019, ông giữ chức Tổng giám đốc PVN và đầu năm 2024 được Thủ tướng bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Cuối năm 2025, ông được Thủ tướng điều động về công tác tại Bộ Công Thương, giao quyền Bộ trưởng Công Thương.

8. Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng

Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977; quê TP Hải Phòng; trình độ chuyên môn tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (dự khuyết), 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông có nhiều năm công tác tại tỉnh Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đến tháng 6/2025, sau khi Thái Nguyên hợp nhất với Bắc Kạn, Bộ Chính trị chỉ định ông Hùng tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Hai tháng sau, ông được luân chuyển làm Bí thư Lào Cai.

Tháng 2/2026, ông thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

9. Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh

Ông Trần Hồng Minh sinh năm 1967; quê TP Hà Nội; trình độ chuyên môn tiến sĩ ngành Cầu đường - Nền móng và công trình ngầm; thạc sĩ, kỹ sư ngành Xây dựng công trình quốc phòng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Ông có 20 năm gắn bó với trường Sĩ quan Công binh (Binh chủng Công binh), từ vị trí học viên đến giảng viên, Trưởng bộ môn, Phó trưởng khoa, Trưởng Khoa Cầu đường vượt sông.

Từ năm 2009, ông làm Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, sau đó là Phó tham mưu trưởng Binh chủng, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng rồi Tư lệnh Binh chủng Công binh.

Từ tháng 5/2016, ông Minh được bắt đầu giữ cương vị lãnh đạo chiến lược, bao gồm Phó tư lệnh Quân khu 1, Tư lệnh Quân khu 1, và Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Từ tháng 9/2021 ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Tháng 11/2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Đến tháng 2/2025, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Xây dựng mới sau khi sáp nhập Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải.

10. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Ông Vũ Hải Quân, sinh năm 1974; quê ở tỉnh Ninh Bình; trình độ Phó giáo sư, tiến sĩ Công nghệ thông tin.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Sau khi tốt nghiệp Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM năm 1996, ông ở lại giảng dạy và nghiên cứu. Năm 2001, ông nhận học bổng nghiên cứu sinh tại Đại học Trento (Italy), tham gia nhóm xử lý ngôn ngữ nói của Viện ITC-Irst. Tháng 2/2005, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và tiếp tục chương trình sau tiến sĩ tại ĐH Leuven (Bỉ).

Trở về nước từ năm 2007, ông gắn bó với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong nhiều vai trò: Phó hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC, Trưởng phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab).

Tháng 10/2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Ba năm sau, tháng 8/2020, ông được bầu làm Bí thư Đảng ủy ĐH Quốc gia TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tháng 1/2021, ông đảm nhận vị trí Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM.

Tháng 9/2025, ông được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

11. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Ông Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969; quê tỉnh Hưng Yên; trình độ Phó giáo sư, tiến sĩ Kỹ thuật tự động hóa; tiến sĩ Tiếng Đức.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 16.

Trong quá trình công tác trong ngành giáo dục, ông từng kinh qua các chức vụ Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng rồi Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 3/9/2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

12. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967; quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật, cử nhân Lịch sử.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Bà Lâm Thị Phương Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn khóa 8, 9; Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn...

Từ năm 2011, bà được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 12/2017, theo sự phân công của Bộ Chính trị, bà làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Năm 2020, bà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tháng 7/2021, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm bà giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Cuối năm 2025, Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

13. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971; quê ở TP Hải Phòng; trình độ thạc sĩ Kinh tế.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Trước 12/2014, bà làm Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội; Phó chánh Văn phòng phụ trách rồi Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đến tháng 12/2014, bà được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tháng 3/2018, Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định bà tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Sau đó đến tháng 9/2020, bà được HĐND tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tháng 7/2022, bà được Thủ tướng tiếp nhận và giao quyền Bộ trưởng Y tế. Ba tháng sau, bà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Y tế.

14. Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang

Ông Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967; quê tỉnh Bắc Ninh; trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông trưởng thành từ ngành kế toán tại Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và từng giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vật tư và xuất nhập khẩu hóa chất, ủy viên HĐQT Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

Sau đó, ông có thời gian dài công tác tại các địa phương và đảm nhiệm các cương vị: Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ), Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (cũ).

Tháng 7/2019, ông giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau đó được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tháng 7/2025, ông đảm nhiệm thêm cương vị Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đầu tháng 3/2026, ông thôi giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để nhận công tác mới, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

15. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972; quê quán tỉnh Phú Thọ; trình độ chuyên môn tiến sĩ Kinh tế; cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông có thời gian dài công tác tại các địa phương. Tại tỉnh Lào Cai ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh.

Tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động về tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tháng 7/2025, khi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ (mới), ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới).

Tháng 9/2025, ông được điều động về tỉnh Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đầu tháng 3/2026, ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

16. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970; quê tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

Ông Phạm Đức Ấn có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5/2020, ông Phạm Đức Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đến tháng 12/2024, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Sau đó, HĐND tỉnh bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 9/2025, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng. HĐND TP Đà Nẵng sau đó đã bầu ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

17. Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975; quê ở tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn tiến sĩ Luật chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm; thạc sĩ Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn từng đảm nhiệm các cương vị như: Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ), Phó bí thư rồi Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (cũ).

Tháng 7/2021, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Sau đó, tháng 11/2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao.

Đến tháng 12/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh án TAND tối cao. Một năm sau, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.