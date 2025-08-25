Trong khi ở các trường đại học sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, điểm chuẩn xét từ tốt nghiệp bị đẩy lên rất cao thì nhiều trường đại học công lập dù có thương hiệu nhưng chỉ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp có điểm chuẩn giảm tương đối lớn.

Trường Đại học Y Hà Nội xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp, trong đó chủ yếu là tổ hợp A00 và B00. Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 dao động 17-28,7 điểm. Trong đó, ngành Tâm lý học ở tổ hợp C00 lấy cao nhất. Xếp sau đó là ngành Y khoa lấy 28,13 điểm, ngành Răng Hàm Mặt với 27,34 điểm. Các ngành lấy 17 điểm gồm Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa.

So với năm ngoái, điểm chuẩn hai ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt giảm rất ít nhưng nhiều ngành khác giảm tương đối sâu. Trong đó Y học dự phòng giảm 5,94; Y học cổ truyền giảm 1,79 điểm; Chương trình điều dưỡng tiên tiến giảm 2,34 điểm; Hộ sinh giảm 2,6 điểm, Kỹ thuật phục hình răng giảm 2,3 điểm...

Trường Đại học Y Dược TPHCM chỉ xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp và kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Điểm chuẩn năm 2025 từ 17 đến 27,34 và ngành Y khoa điểm chuẩn cao nhất là 27,34. Tiếp đến là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,45.

So với năm ngoái, điểm chuẩn tất cả ngành của trường giảm 0,4 đến gần 5 điểm. Y khoa và Răng Hàm Mặt là ngành có mức giảm ít nhất. Tuy nhiên, một số ngành có chuẩn đầu vào giảm hơn 3 điểm là Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Điều dưỡng. Đặc biệt ngành Dinh dưỡng có điểm trúng tuyển giảm mạnh nhất, từ 24,1 năm ngoái xuống còn 19,25, tức giảm 4,85 điểm.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chỉ xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp nên điểm chuẩn năm 2025 của trường ở tất cả các ngành đều giảm mạnh. Điểm chuẩn năm 2025 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ 17 đến 23,88. Trong đó ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 23,88. Xếp thứ hai là ngành Răng - Hàm - Mặt với 23,35. Thấp nhất là các ngành Y học dự phòng, Hộ sinh, Y tế công cộng, Dinh dưỡng cùng lấy 17 điểm.

So với năm 2024, ngành Y khoa giảm 1,82 điểm; Răng - Hàm - Mặt giảm 2,3 điểm. Các ngành còn lại giảm sâu như Y học cổ truyền giảm 4,98 điểm; Y học dự phòng giảm 5,7 điểm; Hộ sinh giảm 5,35 điểm; Kỹ thuật y sinh khối A giảm 3,25 điểm; Kỹ thuật Y sinh khối B giảm 3,95 điểm; Dinh dưỡng giảm 6,45 điểm; Kỹ thuật xét nghiệm y học giảm 4,98 điểm; Kỹ thuật hình ảnh Y học giảm 4,87 điểm.

Trường Đại học Sài Gòn từ nhiều năm nay chỉ kiên định với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Nhóm ngành đào tạo giáo viên tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn, cao nhất là Sư phạm Hóa học với 28,98. So với năm 2024 điểm chuẩn Sư phạm Hóa học tăng 2 điểm; Sư phạm Vật lý tăng 1,9 điểm; Sư phạm Toán tăng 0,2 điểm; Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý tăng nhẹ thì Sư phạm Ngữ văn giảm 1,53 điểm.

Việc điểm chuẩn các ngành sư phạm cao là do thương hiệu của trường, chỉ tiêu cho ngành sư phạm không lớn, sự tác động của chính sách. Những năm gần đây, Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ cho người học sư phạm (miễn học phí và cấp sinh hoạt phí) khiến thí sinh học giỏi nhưng gia cảnh khó khăn, thí sinh có ước mơ công tác trong ngành giáo dục mạnh dạn đăng ký. Mặt khác vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp được quan tâm đã thu hút nhiều thí sinh. Hành lang pháp lý, cụ thể là Luật Nhà giáo ra đời, vị trí của giáo viên được nâng cao, lương giáo viên cũng được xếp cao nhất, đã thu hút nhiều thí sinh...

Tuy nhiên, ở nhiều ngành khác của Trường Đại học Sài Gòn, điểm chuẩn lại giảm mạnh: Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường giảm 3,94 điểm; Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống giảm 2,68; Du lịch giảm 3,86; Kỹ thuật điện tử viễn thông giảm 3,12; Kỹ thuật điện giảm 2,4 điểm...

Trao đổi với VietNamNet, một chuyên gia tuyển sinh nhìn nhận, những trường đại học chỉ xét tuyển điểm thi tốt nghiệp có điểm chuẩn giảm phản ánh đúng xu hướng năm nay là điểm thi tốt nghiệp thấp, đặc biệt là các khối A00, B00, A01... Tuy nhiên, điểm chuẩn cao không phải lúc nào cũng chỉ vì “đề khó - thí sinh giỏi” mà còn do cung - cầu và uy tín thương hiệu.

Một số trường công lập lớn chỉ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp nhưng điểm chuẩn một số ngành năm nay vẫn cao chủ yếu do thương hiệu và chất lượng đào tạo. Trường có danh tiếng, sinh viên ra trường dễ xin việc và thường được nhiều doanh nghiệp “săn” nên thí sinh đăng ký đông. Khi cầu vượt cung thì điểm chuẩn tự nhiên sẽ bị đẩy lên.

Những ngành hot như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Sư phạm, Logistics, Marketing, Công nghệ thông tin... được nhiều thí sinh lựa chọn trong khi chỉ tiêu hữu hạn nên để trúng tuyển, thí sinh phải có điểm phải cao.

Ngoài ra, do chiến lược tuyển sinh “ít cửa nhưng tinh”, một số trường công chỉ dùng kết quả thi tốt nghiệp, không mở rộng xét học bạ, không lấy chứng chỉ quốc tế, khiến lượng hồ sơ tập trung vào một kênh duy nhất, tạo cạnh tranh mạnh hơn.