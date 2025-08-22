Sau quá trình lọc ảo xét tuyển năm 2025, hiện nhiều trường đại học, học viện ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2025 được thực hiện trước 17h ngày 22/8.

Theo kế hoạch, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Các trường đại học phía Bắc đã có điểm chuẩn như sau (tiếp tục cập nhật):
Tên trường Điểm chuẩn
Đại học Bách khoa Hà Nội Xem tại đây
Trường Đại học Ngoại ngữ  Xem tại đây
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Xem tại đây
Trường Đại học Hạ Long Xem tại đây
Trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội Xem tại đây
Trường Đại học Ngoại thương Xem tại đây
Đại học Kinh tế Quốc dân Xem tại đây
Trường Đại học Thương mại Xem tại đây
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Xem tại đây
Trường Đại học Luật Hà Nội Xem tại đây
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Xem tại đây
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội Xem tại đây
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội Xem tại đây
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội Xem tại đây
Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội   Xem tại đây 
Học viện Hành chính và Quản trị công  Xem tại đây 
Trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội Xem tại đây
Trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội Xem tại đây
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Xem tại đây
Học viện Tài chính Xem tại đây
Học viện Ngân hàng Xem tại đây
Học viện Nông nghiệp Việt Nam  Xem tại đây
Trường Đại học Mở Hà Nội Xem tại đây
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Xem tại đây
Trường Đại học Dược Hà Nội Xem tại đây
Trường ĐH Hà Nội  Xem tại đây 
Học viện Ngoại giao Xem tại đây
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xem tại đây
Trường Đại học Thủy lợi Xem tại đây
Trường Đại học Mỏ - Địa chất Xem tại đây
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Xem tại đây
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Xem tại đây
Trường ĐH Lâm nghiệp  Xem tại đây
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Xem tại đây
Trường Đại học Giao thông Vận tải Xem tại đây
Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên Xem tại đây
Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên Xem tại đây
Trường Đại học Y Dược Thái Bình Xem tại đây
Trường Đại học Kinh tế - Luật Xem tại đây
Học viện Cảnh sát Nhân dân Xem tại đây
Học viện An ninh Nhân dân Xem tại đây
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội  Xem tại đây
Trường Đại học Công đoàn Xem tại đây
Trường Đại học Y Hà Nội Xem tại đây
17 trường quân đội Xem tại đây
7 trường, học viện công an nhân dân  Xem tại đây
Trường Đại học Thủ đô Xem tại đây
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy  Xem tại đây
Học viện Phụ nữ Việt Nam Xem tại đây

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

 Xem tại đây