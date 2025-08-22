Sau quá trình lọc ảo xét tuyển năm 2025, hiện nhiều trường đại học, học viện ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2025 được thực hiện trước 17h ngày 22/8.

Theo kế hoạch, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Các trường đại học phía Bắc đã có điểm chuẩn như sau (tiếp tục cập nhật):