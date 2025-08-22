Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh của các trường đại học năm 2025 giúp thí sinh kiểm tra kết quả nhanh chóng, dễ dàng. Điểm chuẩn của các trường được VietNamNet cập nhật sớm nhất.
Sau quá trình lọc ảo xét tuyển năm 2025, hiện nhiều trường đại học, học viện ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2025 được thực hiện trước 17h ngày 22/8.
Theo kế hoạch, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.
Các trường đại học phía Bắc đã có điểm chuẩn như sau (tiếp tục cập nhật):
|Tên trường
|Điểm chuẩn
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Ngoại ngữ
|Xem tại đây
|Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Hạ Long
|Xem tại đây
|Trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Ngoại thương
|Xem tại đây
|Đại học Kinh tế Quốc dân
|Xem tại đây
|Trường Đại học Thương mại
|Xem tại đây
|Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Luật Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
|Xem tại đây
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Học viện Hành chính và Quản trị công
|Xem tại đây
|Trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|Xem tại đây
|Học viện Tài chính
|Xem tại đây
|Học viện Ngân hàng
|Xem tại đây
|Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|Xem tại đây
|Trường Đại học Mở Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Dược Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường ĐH Hà Nội
|Xem tại đây
|Học viện Ngoại giao
|Xem tại đây
|Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Thủy lợi
|Xem tại đây
|Trường Đại học Mỏ - Địa chất
|Xem tại đây
|Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|Xem tại đây
|Trường ĐH Lâm nghiệp
|Xem tại đây
|Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
|Xem tại đây
|Trường Đại học Giao thông Vận tải
|Xem tại đây
|Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên
|Xem tại đây
|Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
|Xem tại đây
|Trường Đại học Dược Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Y Dược Thái Bình
|Xem tại đây
|Trường Đại học Kinh tế - Luật
|Xem tại đây
|Học viện Cảnh sát Nhân dân
|Xem tại đây
|Học viện An ninh Nhân dân
|Xem tại đây
|Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Công đoàn
|Xem tại đây
|Trường Đại học Y Hà Nội
|Xem tại đây
|17 trường quân đội
|Xem tại đây
|7 trường, học viện công an nhân dân
|Xem tại đây
|Trường Đại học Thủ đô
|Xem tại đây
|Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
|Xem tại đây
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|Xem tại đây
|
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
|Xem tại đây
Một số trường đại học ở phía Nam đã công bố điểm chuẩn năm 2025, trong đó nhiều trường có điểm chuẩn rất cao.
Trường ĐH Thương mại vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025.