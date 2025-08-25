Tại khu vực phía Bắc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay có 2 ngành lấy điểm tuyệt đối 30/30 là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung. Ngoài ra, nhiều ngành khác cũng lấy điểm 26-28 như Sư phạm tiếng Nhật, Sư phạm tiếng Hàn Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc…

Tuy nhiên, có ngành ở trường này lấy điểm chuẩn chỉ 15,06 là Kinh tế - Tài chính. Như vậy, thí sinh chỉ cần đạt hơn 5 điểm/môn đã có thể trúng tuyển.

Tại Trường Đại học Y Hà Nội, ngành Y khoa lấy điểm chuẩn cao nhất là 28,13 điểm. Xếp sau đó là ngành Răng - Hàm - Mặt với 27,34 điểm. Tuy nhiên, một số ngành chỉ lấy 17 điểm, gồm Y học dự phòng (tổ hợp B00), Công tác xã hội (tổ hợp A00, B00, B08), Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa (tổ hợp A00, B00).

Như vậy, đạt chưa tới 6 điểm/môn, thí sinh có thể trúng tuyển vào các ngành này. Mức điểm này giảm đáng kể so với năm ngoái, trong đó ngành Y học dự phòng giảm gần 6 điểm, ngành Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa giảm 3,25 điểm.

Tại Trường Đại học Giao thông Vận tải, nếu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, có ngành lấy điểm chuẩn trên 27 là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, nhưng cũng có nhiều ngành thí sinh chỉ cần đạt hơn 5 điểm/môn đã trúng tuyển như: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý xây dựng Việt - Anh, Quản lý đô thị và công trình...

Ở nhiều trường đại học top đầu, điểm chuẩn có những ngành là 15-17, tức chỉ hơn 5 điểm/môn đã trúng tuyển. Ảnh minh họa

Tại khu vực phía Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM có nhiều ngành điểm chuẩn “áp sát” ngưỡng 30 như Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) và Trí tuệ nhân tạo, với mức điểm từ 29,1-29,92. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn trên 28 như nhóm ngành Khoa học dữ liệu - Thống kê, Thiết kế vi mạch…

Tuy nhiên, ngành Khoa học môi trường chương trình tăng cường tiếng Anh ở trường này có điểm chuẩn chỉ 17 điểm, xét theo tổ hợp D07 và 17,6 điểm tổ hợp B00. Như vậy, để trúng tuyển vào ngành này của trường, thí sinh chỉ cần đạt chưa đến 5,7 điểm/môn.

Tương tự, Trường Đại học Sư phạm TPHCM cũng có ngành điểm chuẩn gần 30 là Sư phạm Hóa với 29,38 điểm, Sư phạm Ngữ văn với 29,07 điểm. Ngoài ra, một số ngành có điểm chuẩn trên 28 là Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Vật lý… Tuy nhiên, trường cũng có một số ngành lấy điểm chuẩn thấp như Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp.

Hay tại Trường Đại học Y Dược TPHCM năm nay có điểm chuẩn cao nhất là ngành Y khoa với 27,34 điểm. Một số ngành có điểm chuẩn giảm từ hơn 3 đến gần 5 điểm là: Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Điều dưỡng. Trong đó, ngành Dinh dưỡng giảm mạnh nhất, từ 24,1 điểm vào năm 2024 xuống còn 19,25 điểm năm 2025.

Bên cạnh đó, trường cũng có ngành lấy chỉ khoảng 17 điểm là Y tế công cộng, Công tác xã hội. Như vậy, thí sinh chỉ cần đạt chưa tới 5,7 điểm/môn là trúng tuyển vào các ngành này của Trường Đại học Y Dược TPHCM.