Trong vài năm gần đây, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của một thế hệ lao động mới - những người trẻ làm việc tự do. Không còn gắn chặt với bàn làm việc văn phòng hay lịch trình 9-5, họ lựa chọn con đường độc lập với các công việc như thiết kế đồ họa, lập trình, làm phim, sáng tạo nội dung, hay giảng dạy online.

Theo nhiều khảo sát thị trường lao động, freelance đang trở thành xu hướng hấp dẫn của giới trẻ và Millennials bởi sự linh hoạt, tự do và cơ hội khai phá tiềm năng sáng tạo cá nhân. Tuy nhiên, các freelancer ít khi có hợp đồng lao động dài hạn hay bảng lương ổn định để chứng minh thu nhập. Khi tiếp cận ngân hàng, họ thường nhận được cùng một câu trả lời: “không đủ điều kiện”. Hệ quả là nhiều người không thể mở thẻ tín dụng, không có hồ sơ tín dụng minh bạch, và về lâu dài gặp khó khăn trong việc tiếp cận các sản phẩm tài chính khác như vay vốn, trả góp hay quản lý tài sản.

Triết lý “tài chính cho mọi người” của KBank

Đặt trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của KBank tại Việt Nam mở ra một hướng đi mới. Khác với cách tiếp cận truyền thống, ngân hàng này mang đến triết lý “finance for everyone” - tài chính cho tất cả mọi người, không loại trừ nhóm freelancer hay những người có thu nhập linh hoạt.

Cụ thể, thẻ tín dụng KBank Cashback Plus được thiết kế để dễ tiếp cận hơn như người dùng có thể đăng ký 100% online qua ứng dụng K PLUS Vietnam; Freelancer không cần hợp đồng lao động hay giấy tờ phức tạp, chỉ cần có tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng là có thể mở thẻ.

Đây là bước tiến quan trọng, cho phép những người trẻ có thể tham gia hệ thống tài chính chính thức, sở hữu thẻ tín dụng và bắt đầu xây dựng lịch sử tín dụng minh bạch. Về lâu dài, hồ sơ tín dụng này chính là “tấm vé” để họ tiếp cận nhiều dịch vụ khác: vay vốn kinh doanh, chương trình trả góp mua thiết bị, thậm chí là quản lý tài sản cá nhân.

Không chỉ là thẻ, mà là công cụ đồng hành

Điểm khác biệt lớn của KBank Cashback Plus nằm ở triết lý “chi tiêu không lo lắng”. Cụ thể, chủ thẻ được hoàn tiền trực tiếp 10% cho các chi tiêu hàng ngày như ăn uống, di chuyển, mua sắm - tối đa 1 triệu đồng/tháng; Hoàn thêm 300.000 đồng cho chủ thẻ mới khi chi tiêu từ 3 triệu trong tháng đầu tiên; Hoàn 300.000 đồng cho mỗi lượt giới thiệu bạn bè mở thẻ thành công.

Ngoài ra, KBank ưu đãi định kỳ gắn liền với nhịp sống giới trẻ: giảm 50% tại Wego Coffee, giảm 25K kèm đồ uống tại GS25, nhiều ưu đãi Shopee và ẩm thực khác.

Thay vì những chương trình tích điểm phức tạp, tất cả đều được quy đổi thẳng thành tiền, hiện diện ngay trong sao kê hàng tháng. Điều này đặc biệt phù hợp với lối sống của freelancer - vốn ưu tiên sự minh bạch, dễ quản lý và không muốn mất thời gian cho thủ tục rườm rà.

Những con số tưởng chừng nhỏ nhưng khi cộng dồn lại có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong chi tiêu hàng tháng. Đặc biệt với nhóm freelancer - vốn có thu nhập dao động theo dự án - cashback chính là “nguồn tiết kiệm ngược”, vừa giúp cân đối tài chính, vừa tạo thêm động lực để tận hưởng cuộc sống.

Với KBank Cashback Plus, công bằng tài chính không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng, mà còn là cơ hội để mỗi cá nhân - dù là nhân viên văn phòng hay freelancer - đều có cơ hội tích lũy, được quản lý và tối ưu hóa đồng tiền của mình.

