Ít ai biết rằng, hành trình chinh phục giải Nhất quốc gia môn Vật lý của Bùi Anh Tú bắt đầu từ một "ngã rẽ" bất ngờ. Ban đầu, Tú định theo học chuyên Toán. Song, trong quá trình học tập, em nhận ra bản thân chưa thực sự phát huy hết thế mạnh ở môn Toán, trong khi Vật lý mang đến nhiều hứng thú hơn.

Bùi Anh Tú, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý Trường THPT chuyên Biên Hòa.

Càng học sâu, Tú càng cảm nhận rõ Vật lý không phải môn học khô khan mà đòi hỏi tư duy, có khả năng lý giải nhiều hiện tượng và có nhiều ứng dụng thực tế. Càng học càng say mê, từ lớp 9, Tú xác định hướng đi và dành nhiều thời gian học chuyên sâu môn Vật lý.

Khi trúng tuyển vào lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Biên Hòa, từ lớp 10, Tú đã giành Huy chương Bạc tại kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ; Huy chương Vàng tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Trại hè Hùng Vương các trường THPT chuyên khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Thông qua các vòng tuyển chọn, Tú được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý năm học 2025-2026 và đã vượt qua nhiều anh chị lớp trên, xuất sắc giành giải Nhất.

Tú chia sẻ, sau khi biết kết quả, em rất bất ngờ. Với một kỳ thi có tính cạnh tranh cao như kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, việc một học sinh lớp 11 giành giải cao là điều không dễ dàng.

“Khi tham gia đội tuyển, em xác định đây là cơ hội để mình thử sức. Vì vậy, em luôn giữ tâm lý thoải mái, không đặt nặng áp lực, chỉ tập trung hết sức để ôn luyện và củng cố kiến thức nền tảng”, Tú cho hay.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Tú cho biết ngoài lúc học trên lớp, em dành khá nhiều thời gian tự học từ sau bữa tối đến khuya và dậy sớm vào hôm sau. Để mở rộng vốn kiến thức, Tú chủ động tìm đọc các giáo trình nước ngoài và tham gia lớp học trực tuyến phù hợp.

Theo Tú, điều quan trọng nhất trong quá trình học tập là luôn giữ tinh thần thoải mái, tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân.

Bùi Anh Tú và cô giáo Phạm Thị Trang Nhung (bên trái), phụ trách đội tuyển học sinh giỏi Vật lý Trường THPT chuyên Biên Hòa.

Cô giáo Phạm Thị Trang Nhung, phụ trách đội tuyển học sinh giỏi Vật lý Trường THPT chuyên Biên Hòa cho biết, Tú có sức bật rất nhanh trong học tập.

Theo cô Nhung, bài làm của Tú khiến nhiều thầy cô bất ngờ khi em vận dụng cả kiến thức ở trình độ đại học. Điều đó cho thấy khả năng tự học và nghiên cứu sâu của em.

“Với học sinh các khóa trước, kết quả đạt được thường nằm trong dự tính. Riêng với Tú, tốc độ tiến bộ nhanh hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu. Thực tế, một học sinh lớp 11 dù có năng lực tốt cũng rất khó giành giải Nhất quốc gia. Ban đầu, chúng tôi chỉ kỳ vọng em đạt giải Nhì, nhưng Tú đã tạo bất ngờ khi giành giải Nhất”, cô Nhung chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Biên Hòa, cho biết tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, nhà trường có 58/74 học sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 2 giải Nhất. Em Bùi Anh Tú được xem là điểm sáng nổi bật khi bứt phá mạnh mẽ, giành giải Nhất môn Vật lý dù mới học lớp 11.

Cô Hằng cho biết, Tú là học sinh có hoàn cảnh khá đặc biệt khi từ nhỏ đã sống xa bố mẹ, được ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong suốt quá trình học tập, ông bà luôn sát sao, quan tâm và định hướng việc học cho em, góp phần hình thành ý thức tự học và tinh thần kỷ luật từ sớm.

Với kết quả xuất sắc, Tú được chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026. Nhà trường kỳ vọng, với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, em sẽ đạt được những kết quả xứng đáng.

Tuy nhiên, để đạt thành tích tốt tại các cuộc thi lớn sắp tới, bên cạnh kiến thức do thầy cô trong trường trang bị và quá trình tự học, tự nghiên cứu của bản thân, Tú cần có thêm cơ hội học hỏi từ các chuyên gia, giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng chuyên sâu. Đây là quá trình dài hơi, đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ. Từ thực tế hoàn cảnh của học sinh, nhà trường mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các tập thể, cá nhân để Tú có điều kiện học tập tốt nhất, phát huy tối đa năng lực, sẵn sàng tham gia các sân chơi học thuật lớn trong thời gian tới.