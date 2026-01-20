Theo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, Bùi Nhật Minh (học sinh lớp 10 Toán 1, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) đạt 34/40 điểm và đạt giải Nhất cũng như lọt top 3 thí sinh có điểm số cao nhất. Nam sinh cũng là học sinh lớp 10 duy nhất của cả nước giành được giải Nhất môn Toán ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Năm học này cũng chỉ có 2 học sinh lớp 10 giành được giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (học sinh còn lại của tỉnh Ninh Bình, đạt giải Nhất môn Tin học).

“Lúc biết tin được giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, em rất vui và bất ngờ. Bởi thi xong, em chỉ hy vọng đạt được giải Nhì chứ không nghĩ đạt kết quả chung cuộc cao như vậy”, Nhật Minh khiêm tốn.

Khi đó, Nhật Minh không quá tự tin bởi trong trình bày bài thi, có một số phần vì áp lực về mặt thời gian em đã không diễn giải chi tiết các bước và thấp thỏm việc bị trừ điểm. Nam sinh cho rằng, ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, ngoài kiến thức, với một học sinh lớp 10 như em, việc giữ “cái đầu lạnh” và chuẩn bị một tâm lý tốt cũng rất quan trọng.

Bùi Nhật Minh (học sinh lớp 10 Toán 1, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2025-2026. Ảnh: NVCC.

Thực tế, Bùi Nhật Minh không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng Toán học ở Hà Nội.

Trước đó, ở kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2025, Nhật Minh từng đạt tổng điểm 29 (trong đó 9 điểm Toán vòng thi điều kiện, 10 điểm Toán chuyên) và trở thành thủ khoa đầu vào của trường. Chưa dừng lại ở đó, ở kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, Nhật Minh tiếp tục trở thành thủ khoa của khối chuyên Toán với việc đạt 10 điểm bài thi Toán chung; 9,75 điểm Toán chuyên. Kết quả mà Nhật Minh đạt được vô cùng ấn tượng khiến nhiều người từng nhận xét là “siêu cao thủ”.

Nam sinh cũng từng giành giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp thành phố Hà Nội và sở hữu khoảng 50 huy chương, giải thưởng ở các cuộc thi Toán học trong nước và quốc tế.

Nhật Minh kể được chọn vào đội tuyển của trường hồi tháng 9, sau vài tháng được các thầy cho học dự thính cùng các anh chị. Ngoài những buổi ôn luyện tại trường, em tự dành thời gian mỗi ngày để ôn luyện lý thuyết và tự giải đề.

Chị Nguyễn Thị Thọ, mẹ của Nhật Minh chia sẻ, con trai rất yêu thích và luôn học Toán như niềm vui. Vì yêu thích nên có vẻ Minh không cảm thấy mệt mỏi mỗi khi học Toán. “Với con, học Toán như ăn cơm hằng ngày vậy. Vợ chồng tôi chỉ tạo điều kiện để làm sao con có được không gian yên tĩnh để học”, chị Thọ nói.

Nhật Minh chia sẻ, với môn Toán, em không học theo kiểu phải cố hơn thua so sánh với ai, mà bằng niềm yêu thích và đam mê của bản thân. Mỗi ngày em dành khoảng vài giờ để ôn lại những kiến thức được học trên lớp và tìm thêm những bài toán mới trên các diễn đàn, hội nhóm về Toán.

Trước thi, Minh thường dành thời gian để tổng hợp lại những kiến thức mình đã có và kinh nghiệm khi làm bài để khi thi được tốt nhất. Trong quá trình thi, Minh luôn cố gắng làm thật chắc và nhanh nhất có thể những câu cơ bản, để dành nhiều thời gian cho các câu phân loại, khó.

Chị Nguyễn Thị Thọ bên con trai Bùi Nhật Minh. Ảnh: NVCC.

Chị Thọ cho hay, con trai là một người khá kỷ luật và thường tự đặt ra những nguyên tắc cho bản thân. Minh luôn tự giác và tự học nhưng không thức quá khuya, để chuẩn bị tốt nhất cho buổi sáng ngày hôm sau.

“Nhật Minh là một cậu bé đặc biệt, rất ý thức, nên từ nhỏ cho đến bây giờ, chưa bao giờ phải nạt mắng hay phải nhắc nhở vì bất cứ điều gì”, chị Thọ nói.

Chị Thọ nhận xét, Nhật Minh rất điềm tĩnh, chững chạc và luôn sẵn sàng chia sẻ với bạn bè. Dù học chuyên và dành nhiều thời gian tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi, song thời gian rảnh, Nhật Minh vẫn thường xuyên chơi cầu lông với các bạn, tích cực tham gia các hoạt động của lớp.

Tới đây, Nhật Minh cùng với các học sinh có kết quả cao nhất ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ bước vào vòng chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2026.

Nhật Minh cho hay, kể cả kỳ thi quốc gia vừa qua hay những vòng xa hơn, em không đặt mục tiêu quá cao nhưng luôn với tinh thần quyết tâm cao nhất, cố gắng hết sức có thể. Ngay từ lúc này, em đang lên kế hoạch để ôn luyện chuẩn bị cho vòng thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 dự kiến tổ chức trong tháng 3. “Trong đợt ôn luyện và thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, em nhận thấy còn số ở phần kiến thức về tổ hợp và hình học mà bản thân còn thiếu sót. Em sẽ tập trung để cải thiện thêm những phần đó trước khi tiến tới giai đoạn ôn tập tổng hợp và tìm kiếm đề thi các năm để thử sức”, Nhật Minh nói.