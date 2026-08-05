Việc chia sẻ rộng rãi tri thức về xu hướng an ninh mạng, kinh nghiệm bảo mật dữ liệu và ứng dụng AI an toàn được đánh giá là một giải pháp giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho cộng đồng chuyên gia cũng như người dân tham gia môi trường số. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số và AI ngày càng phổ biến.

Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA Vũ Duy Hiền mong muốn chương trình BSide Hanoi càng ngày càng đi vào chuyên môn sâu hơn và thiết thực hơn.

Diễn ra trong tuần lễ chào mừng Ngày An ninh mạng Việt Nam 6/8, sự kiện BSide Hanoi 2026 do Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC), thành viên của G-Group, phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) và Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức ngày 5/8 tại Hà Nội.

Với chủ đề "No Human", BSide Hanoi 2026 tiếp tục phát huy tinh thần của chuỗi BSides toàn cầu - diễn đàn cộng đồng để các nhà nghiên cứu, chuyên gia chia sẻ kết quả nghiên cứu thực tiễn, phản biện các xu hướng mới và cùng tìm lời giải cho những thách thức của ngành.

Đánh giá cao việc chọn chủ đề "No Human", ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA, cho biết AI đang là mối quan tâm của cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội. Trong lĩnh vực an ninh mạng, AI giúp nâng cao hiệu quả và tốc độ phòng thủ; nhưng cũng bị tin tặc lợi dụng để tấn công nhanh hơn, tinh vi hơn và giảm sự phụ thuộc vào sức người.

Dù vậy, theo ông Hiền, yếu tố cốt lõi trong cả tấn công và phòng thủ mạng vẫn là con người, với vai trò là chủ thể vận hành, quản trị và kiểm soát các công cụ AI. Do đó, điều quan trọng là các chuyên gia an ninh mạng cần xác định rõ cách thức hành động để ứng phó hiệu quả với những thách thức mới.

Đại diện NCA cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc chung tay từ cộng đồng, các chuyên gia, diễn giả và doanh nghiệp trong việc chia sẻ thông tin, giải pháp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, hướng tới mục tiêu xây dựng không gian mạng Việt Nam ngày càng an toàn.

Ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch VSEC, thành viên Hội đồng chuyên môn BSide Hanoi 2026, khẳng định BSides được xây dựng như nền tảng kết nối cộng đồng bảo mật Việt Nam với quốc tế, khuyến khích chia sẻ tri thức và thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái an ninh mạng.

Theo Chủ tịch VSEC Trương Đức Lượng, BSide Hanoi 2026 khuyến khích chia sẻ tri thức và thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái an ninh mạng.

Xoay quanh chủ đề "Con người và AI", các nghiên cứu được giới thiệu tại chương trình cho thấy niềm tin đang trở thành một trong những thách thức lớn của an ninh mạng hiện đại. AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình tạo lập dữ liệu, vận hành hệ thống và hỗ trợ ra quyết định, buộc nhiều giả định vốn được xem là nền tảng của an ninh mạng phải được nhìn nhận lại.

Từ điều tra số, bảo mật blockchain đến hoạt động của các nhóm APT và tình báo mối đe dọa, vấn đề đặt ra không chỉ là bảo vệ hạ tầng kỹ thuật mà còn bảo đảm tính xác thực của dữ liệu, quy trình và các quyết định trong môi trường số.

Mỗi nghiên cứu được trình bày tại BSide Hanoi 2026 tiếp cận một lát cắt khác nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau lại phản ánh những chuyển dịch đang định hình an ninh mạng hiện đại.

Ở chiều ngược lại, AI cũng mở ra cơ hội mới cho phòng thủ khi giúp chuyên gia xử lý dữ liệu nhanh hơn, rút ngắn thời gian điều tra và tập trung vào những công việc đòi hỏi tư duy phản biện, đánh giá bối cảnh và kinh nghiệm thực tiễn.

Vì vậy, chủ đề "No Human" không hàm ý AI sẽ thay thế con người. Các nghiên cứu tại BSide Hanoi 2026 cho thấy khi AI đảm nhiệm nhiều tác vụ kỹ thuật hơn, vai trò của con người càng trở nên quan trọng trong những công việc khó tự động hóa như kiểm chứng thông tin, đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định.

Theo Ban tổ chức, điểm khác biệt của BSide Hanoi 2026 không nằm ở việc giới thiệu công nghệ mới mà ở cách các nghiên cứu được chia sẻ, phản biện và tiếp tục hoàn thiện thông qua đối thoại với cộng đồng. Mỗi bài trình bày không phải điểm kết thúc của một nghiên cứu mà là khởi đầu cho những trao đổi chuyên môn và kết nối mới, góp phần phát triển cộng đồng an ninh mạng, hướng tới xây dựng không gian mạng quốc gia an toàn cho mọi người dân và doanh nghiệp.