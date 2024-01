Xem video:

Nhiều tài xế ô tô ở New York, New Jersey và Connecticut bị phát hiện sử dụng nhiều mánh khóe che biển số xe của mình nhằm trốn tránh tiền phạt nguội và vé cầu đường.

Truyền thông tại Mỹ vừa đưa tin, thứ Sáu tuần trước, một tài xế xe BMW có tên Lequincy Anderson đã bị bắt tại cầu George Washington khi nhân viên trạm thu phí phát hiện, biển số xe của anh ta không nhìn thấy được.

Khi thấy có hiện tượng bất thường, các nhân viên trạm thu phí đã yêu cầu nam tài xế dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện biển số xe của người đàn ông này được gắn một thiết bị tự động trượt lên xuống để che giấu biển.

Chỉ bằng một nút bấm, nam tài xế này có thể điều khiển thiết bị che biển số ở các điểm có trạm thu phí hay những lúc chạy quá tốc độ để tránh phạt nguội.

Qua điều tra, cơ quan cảnh sát còn phát hiện nam tài xế xe BMW đã có 292 lỗi vi phạm được ghi nhận trên hệ thống. Số tiền phí cầu đường mà anh ta trốn "trót lọt" lên đến 5.167 USD. Cộng thêm 14.600 USD phí phạt do không thanh toán đúng hạn, tổng tổng số tiền truy thu và phạt đối vói nam tài xế này lên tới gần 20.000 USD,

Chưa kể, nam tài xế này đang phải đối mặt với một số cáo buộc bao gồm trộm cắp dịch vụ, giả mạo tài liệu và tàng trữ các công cụ chống trộm. Cảnh sát cũng cho biết, anh ta không thể "cầu cứu" đơn vị bảo hiểm và vì việc cố tình che biển số xe là bất hợp pháp.

Cơ quan quản lý cảng New York và New Jersey cho biết, qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã truy thu và xử phạt hơn 25 triệu USD đối với hành vi trốn phí cầu đường năm 2023, tăng 14% so với năm trước.

Theo Carscoops