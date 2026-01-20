Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Vàng (cựu Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục, thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) mức án 5 năm 6 tháng tù và Lương Việt Anh (cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục, thuộc Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam) 4 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, các bị cáo Nguyễn Văn Giảng (kinh doanh tự do), Nguyễn Trường Doanh, Trần Trọng Đại, Nguyễn Minh Yến, Hoàng Thị Quỳnh Anh (đều lao động tự do) bị tuyên phạt từ 24 tháng tù treo đến 42 tháng tù giam về cùng tội danh.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về việc một số đối tượng sử dụng tổ chức Cambridge International không có thật để tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 21/6/2023, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Vàng, Lương Việt Anh và các đối tượng liên quan để điều tra theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa

Kết quả điều tra xác định, năm 2021, ông Lê Văn Vàng tự đặt ra tên tổ chức Cambridge International với mục đích ban đầu là tổ chức các khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho người có nhu cầu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch này chưa được triển khai.

Sau đó, ông Vàng trao đổi với Lương Việt Anh về việc tổ chức các lớp thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ mang tên Cambridge English cho người có nhu cầu, dưới danh nghĩa liên kết giữa tổ chức Cambridge International và Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục thuộc Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam do ông Việt Anh làm viện trưởng.

Để tạo lòng tin, ông Vàng tự soạn thảo tài liệu bằng tiếng Anh mang tiêu đề “Letter of Acceptance” (Thư chấp thuận), đề ngày 21/5/2021, với nội dung xác nhận Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục là “đơn vị ủy thác độc quyền” của Trung tâm Cambridge International tại Việt Nam để triển khai các chương trình tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR).

Tài liệu này do ông Vàng tự ký tên Max Mooney với chức danh “Giám đốc đại diện toàn cầu Cambridge International Center, Nottinghamshire, Vương quốc Anh”, đồng thời đóng dấu tròn. Cáo buộc cho thấy, con dấu này được ông Vàng đặt mua trên mạng Internet cùng dấu logo dập nổi “Cambridge International CEFR” với giá 1,5 triệu đồng.

Tiếp đó, bị cáo Lương Việt Anh xây dựng trang web, tổ chức quảng cáo và tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh dưới hình thức trực tuyến cho các thí sinh có nhu cầu, bắt đầu từ ngày 25/9/2022 đến khi bị cơ quan điều tra phát hiện vào ngày 18/6/2023.

Kết quả xác minh cho thấy, trong danh sách các đơn vị được Bộ GD-ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không có tổ chức mang tên Cambridge International liên kết với Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục thuộc Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam.

Từ tháng 9/2022 đến tháng 6/2023, các bị cáo đã sử dụng danh nghĩa tổ chức Cambridge International không có thật, phối hợp với Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục để quảng cáo, thu gom hồ sơ và tiền của 1.425 thí sinh đăng ký thi các chứng chỉ tiếng Anh mang tên Cambridge International, qua đó chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, số tiền các bị cáo hưởng lợi gồm: Lê Văn Vàng 600 triệu đồng; Lương Việt Anh 500 triệu đồng; Nguyễn Văn Giảng 150 triệu đồng; Trần Trọng Đạt 425 triệu đồng; Nguyễn Trường Doanh 20 triệu đồng; Nguyễn Minh Yến hơn 346 triệu đồng; Hoàng Thị Quỳnh Anh 120 triệu đồng.

Đối với 1.425 trường hợp đã được cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên Cambridge International, các thí sinh đều khai không biết đây là chứng chỉ giả. Trong đó, 257 thí sinh có yêu cầu hoàn trả số tiền đã nộp, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng; số thí sinh còn lại không có yêu cầu nhận lại tiền.