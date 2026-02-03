Máy bay Su-30SM2. Ảnh: uacrussia.ru

Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang, Nga tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực hàng không quân sự với phiên bản nâng cấp Su-30SM2, máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4+ được mệnh danh là ‘Flanker-H’ theo phân loại NATO.

Với các cải tiến vượt trội về động cơ, radar và hệ thống vũ khí, Su-30SM2 không chỉ nâng cao khả năng tác chiến mà còn giảm chi phí vận hành so với các mẫu tiên tiến như Su-35, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các lực lượng không quân Nga và đồng minh như Belarus.

Su-30SM2 là phiên bản nâng cấp từ Su-30SM, do Tập đoàn Máy bay Liên hợp Nga (UAC) phát triển, với trọng tâm là tích hợp các công nghệ từ mẫu Su-35S để đạt hiệu suất gần tương đương nhưng với chi phí thấp hơn khoảng 70%.

Điểm nổi bật đầu tiên nằm ở hệ thống động cơ Saturn AL-41F1S, thay thế cho động cơ AL-31FP cũ, mang lại lực đẩy tăng 16% với 74,5 kN ở chế độ khô và lên đến 122,58 kN khi kích hoạt sau đốt.

Động cơ này không chỉ kéo dài tuổi thọ gấp đôi mà còn hỗ trợ vector lực đẩy ba chiều, cho phép máy bay thực hiện các động tác siêu cơ động ở tốc độ thấp, một lợi thế quan trọng trong các cuộc không chiến gần.

Nhờ đó, Su-30SM2 đạt tốc độ tối đa Mach 2, tầm bay tới 3.000km, trần bay 17.300 mét và tốc độ leo cao 230 m/s, với giới hạn chịu lực g lên đến +9, đảm bảo khả năng hoạt động linh hoạt trong nhiều điều kiện chiến trường.

Lực lượng Không quân Belarus đã nhận thêm các máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM2, được chế tạo tại Nhà máy Hàng không Irkutsk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus

Về công nghệ radar, Su-30SM2 được trang bị radar Irbis-E tiên tiến, nâng cấp từ radar Bars trên phiên bản SM, với phạm vi phát hiện xa hơn và độ chính xác cao hơn, đặc biệt hiệu quả khi theo dõi các mục tiêu nhỏ hoặc nhóm mục tiêu phối hợp.

Radar này cho phép máy bay phát hiện và khóa mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400km, kết hợp với hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại OLS-30, giúp tăng cường khả năng tác chiến ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

Hệ thống avionics cũng được hiện đại hóa toàn diện, bao gồm hệ thống cảnh báo radar SPO-150, mũ bay tích hợp hiển thị Shchel-3UM, hệ thống ngắm quang học OEPS-27 và màn hình hiển thị đầu lên (HUD) holographic, có thể được thay thế bằng linh kiện Nga để tránh phụ thuộc nước ngoài.

Các nâng cấp này còn bao gồm phần mềm phòng thủ điện tử mới, với các chế độ chống lại mối đe dọa từ không trung, nâng cao khả năng sống sót trước hệ thống phòng không hiện đại như Patriot.

Một trong những điểm mạnh của Su-30SM2 là khả năng tích hợp vũ khí đa dạng, với tải trọng lên đến 8.000kg trên 12 điểm treo.

Máy bay có thể mang tên lửa không đối không tầm xa như R-37M, một nâng cấp đặc trưng của phiên bản SM2, cho phép tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách cực lớn, cùng với các loại R-27, R-73 và R-77.

Máy bay Su-30SM2 mới, được chuyển giao từ Nhà máy Hàng không Irkutsk đến Belarus vào tháng 1/2026. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus

Đối với nhiệm vụ tấn công mặt đất hoặc mặt biển, nó hỗ trợ tên lửa Kh-29, Kh-59, tên lửa chống tàu Kh-31A và chống radar Kh-31P, bên cạnh các loại bom thông minh như KAB-500KR, KAB-1500L và bom thông thường FAB-500T.

Hệ thống súng máy 30mm GSh-30-1 với 150 viên đạn bổ sung cho khả năng cận chiến, trong khi mở rộng danh mục vũ khí thông minh và tên lửa hành trình chống tàu giúp Su-30SM2 trở thành máy bay đa năng thực thụ, phù hợp cho cả không chiến, tấn công mặt đất và trinh sát.

Về kích thước và thiết kế, Su-30SM2 giữ cấu trúc cơ bản của dòng Su-30 với chiều dài 21,935 mét, sải cánh 14,7 mét, chiều cao 6,36 mét và diện tích cánh 62m², đảm bảo sự cân bằng giữa tốc độ và độ cơ động.

Các nâng cấp này không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn giảm chi phí bảo dưỡng, làm cho Su-30SM2 trở thành lựa chọn kinh tế cho lực lượng hải quân Nga và Belarus, nơi đã nhận hàng chục chiếc từ năm 2024 đến 2026 để hình thành các phi đội chiến đấu.

Xét về tổng thể, Su-30SM2 đại diện cho bước tiến công nghệ của Nga trong việc kết hợp sức mạnh, độ tin cậy và tính kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, nơi nó đã chứng minh hiệu quả bằng cách tiêu diệt hàng trăm mục tiêu.

Với các cải tiến liên tục, mẫu máy bay này không chỉ củng cố vị thế của Nga mà còn thu hút các đối tác xuất khẩu tiềm năng.