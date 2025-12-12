Tiêm kích Su-57 Nga. Ảnh: Nina Padalko/RIA Novosti

Su-57 và AMCA, cả hai đều là tiêm kích thế hệ 5, tập trung vào tàng hình, đa nhiệm và siêu cơ động, nhưng chúng phản ánh hai triết lý thiết kế khác biệt: AMCA ưu tiên tích hợp công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng lưới dữ liệu, còn Su-57 nhấn mạnh vào sức mạnh thô và khả năng xoay xở trong không chiến cận.

Dựa trên dữ liệu kỹ thuật công khai từ các nguồn uy tín, bài viết sẽ phân tích chi tiết sự tương đồng và khác biệt giữa hai "sát thủ bầu trời" này, giúp làm rõ vị thế của chúng trong tương lai không quân.

Về thiết kế tổng thể, AMCA là máy bay một chỗ ngồi, hai động cơ, cấu hình cánh kim cương kết hợp đuôi nghiêng toàn phần, với thân máy bay làm từ vật liệu composite hấp thụ radar và lớp phủ tàng hình tiên tiến do DRDO phát triển.

Điều này giúp AMCA đạt được diện tích phản xạ radar (RCS) cực thấp, ước tính từ -30 đến -40 dBsm ở góc trước, tương đương chỉ bị phát hiện ở khoảng cách 15-40km.

Khoang vũ khí nội tại ở bụng máy bay có dung lượng 1.500kg, đủ chỗ cho tên lửa không đối không tầm xa như Astra Mk3 và vũ khí tấn công chính xác, mà không làm tăng tiết diện radar.

Ngược lại, Su-57 có thân rộng với hai động cơ cách xa nhau, cánh trapezoid để giảm RCS, nhưng thiết kế này ưu tiên không gian cho khoang vũ khí lớn hơn: hai khoang chính song song ở bụng chứa tới 7,4 tấn vũ khí, bao gồm bốn tên lửa R-37M tầm xa, cùng hai khoang bên nhỏ.

Tiêm kích AMCA. Ảnh: arsenal-otechestva.ru

RCS của Su-57 ước tính 0,1-0,5 m² ở góc trước, cao hơn đáng kể so với AMCA nhờ các yếu tố như lưỡi máy nén động cơ lộ ra và rivet hở, khiến nó dễ bị phát hiện hơn từ khoảng cách xa.

Xét về động cơ và hiệu suất bay, Su-57 hiện sử dụng hai động cơ AL-41F1 (Izdeliye 117) mỗi chiếc 147 kN với vector lực đẩy 3D, cho phép siêu cơ động vượt trội và siêu hành trình ở Mach 1,6-2.0 mà không cần đốt sau.

Phiên bản nâng cấp sắp tới với động cơ AL-51F1 sẽ tăng lực đẩy lên khoảng 180 kN mỗi động cơ, cải thiện RCS nhờ vòi phun răng cưa và giảm chi phí bảo dưỡng, đồng thời nâng tốc độ tối đa lên Mach 2.0 và trần bay 20.000m.

Bán kính chiến đấu của Su-57 đạt 1.500-1.900km với tải vũ khí nội tại, phù hợp cho các sứ mệnh dài hơi.

Trong khi đó, AMCA Mk1 ban đầu dùng hai động cơ GE F414-INS6 (98 kN mỗi chiếc) với vector đẩy 2D, đạt tốc độ Mach 2,15, trần bay 20.000m và bán kính 1.000-1.200km, tương đương Su-57 ở tốc độ nhưng kém hơn về lực đẩy thô.

Đến Mk2 (sau 2035), AMCA sẽ chuyển sang động cơ nội địa 110-120 kN do GTRE và Safran hợp tác, hỗ trợ siêu hành trình thực sự và tích hợp tốt hơn với hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), dù hiện tại nó chưa đạt được sự linh hoạt vector 3D như Su-57.

Về avionics và khả năng chiến đấu, AMCA nổi bật với radar AESA Uttam thế hệ mới sử dụng hơn 2.400 module gallium nitride, hệ thống tác chiến điện tử (EW) nội tại mạnh mẽ và Software-Defined Unified Datalink (SDUDL) cho phép chia sẻ dữ liệu thời gian thực với Rafale, Tejas Mk2 hay drone không người lái.

AMCA cùng với tiêm kích hạng nhẹ Tejas được lên kế hoạch sẽ trở thành hai trụ cột chính của Không quân Ấn Độ trong tương lai. Ảnh: ndtv.com

Điểm đột phá là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với phi công ảo, cho phép chuyển giao quyền kiểm soát trong tình huống phức tạp, cùng buồng lái màn hình toàn cảnh và mũ HMDS 360 độ – biến AMCA thành "máy bay mẹ" chỉ huy đội hình drone.

Su-57 cũng sở hữu radar AESA N036 Byelka với 1.500 module, hệ thống EW tiên tiến và khả năng phát hiện đa mục tiêu, nhưng thiếu sự tích hợp AI sâu như AMCA; thay vào đó, nó ưu tiên supermaneuverability nhờ vector đẩy, lý tưởng cho dogfight cận chiến.

Su-57 đã được thử nghiệm thực chiến ở Syria và Ukraine, chứng minh độ tin cậy, trong khi AMCA vẫn đang ở giai đoạn nguyên mẫu (bay đầu tiên 2028).

Cuối cùng, về phát triển và chiến lược, Su-57 đã sản xuất khoảng 20-30 chiếc và sẵn sàng xuất khẩu với giá khoảng 40-50 triệu USD/chiếc, dễ dàng tích hợp vào hạm đội Nga-Ấn hiện tại mà không lo ràng buộc chính trị như F-35.

Tuy nhiên, lịch sử hợp tác FGFA thất bại năm 2018 của Ấn Độ với Nga cho thấy lo ngại về độ chín công nghệ và RCS chưa tối ưu.

AMCA, với ngân sách 1,8 tỷ USD cho 5 nguyên mẫu, dự kiến sản xuất hàng loạt từ 2034-2035 với chi phí thấp hơn nhờ nội địa hóa 100%, nhưng đối mặt rủi ro chậm trễ – một vấn đề quen thuộc của các dự án HAL như Tejas.

Trong bối cảnh địa chính trị, Su-57 có thể là "cầu nối" tạm thời cho Không quân Ấn Độ đối phó J-20 Trung Quốc, nhưng AMCA hứa hẹn vị thế độc lập lâu dài, vượt Su-57 ở tàng hình và tích hợp mạng lưới.

Su-57 vượt trội ở sức mạnh hiện tại, cơ động và tải trọng, phù hợp cho không chiến truyền thống, trong khi AMCA hướng tới tương lai với tàng hình vượt bậc, AI và tự chủ công nghệ, có thể "vượt mặt" Su-57 nếu đạt lộ trình.

Sự lựa chọn phụ thuộc vào nhu cầu: ngắn hạn thì Nga thắng, dài hạn thì Ấn Độ dẫn dắt.