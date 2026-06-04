UAV của Ukraine tấn công tàu Nga tại căn cứ Kronstadt ở vùng Leningrad của Nga. Video: Kyiv Independent

Tờ Kyiv Independent dẫn bài đăng của Tư lệnh USF Robert "Magyar" Brovdi cho biết máy bay không người lái (UAV) của lực lượng này hôm 3/6 đã theo dõi và đốt cháy tàu hộ vệ Boikyi được trang bị tên lửa dẫn đường của Nga.

"Con tàu này có một lịch sử thú vị về những chuyến đi và các cuộc phiêu lưu dọc biên giới NATO. Nó hộ tống hạm đội tàu chở dầu bí mật... một con ngựa thồ thực sự", ông Brovdi nói.

Ảnh chụp trước và sau khi vụ tấn công của Ukraine diễn ra. Ảnh: Kyiv Independent

Nhà chức trách Ukraine cho rằng tàu Boikyi đã hộ tống các tàu chở dầu bí mật của Nga qua Kênh đào Anh vào năm 2025.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 3/6 cũng xác nhận các mục tiêu quân sự tại căn cứ Kronstadt cùng với những mục tiêu khác bên trong lãnh thổ Nga và các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Moscow tại Ukraine đã bị quân Kiev tấn công.

Thống đốc Leningrad Aleksandr Drozdenko báo cáo 50 UAV đã bị bắn hạ trong không phận khu vực này vào ngày 3/6. Căn cứ Kronstadt nằm ở phía tây St. Petersburg.