Theo tờ Kyiv Post, tuyên bố hôm 27/9 của NATO được xem là sự phản ứng mạnh mẽ trước sự xuất hiện của các chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) bị nghi ngờ của Nga trong không phận của các nước nước thành viên liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Hoạt động triển khai các khí tài mới cũng sẽ tăng cường cho sứ mệnh "Lính gác vùng Baltic" của NATO được triển khai vào tháng 1 nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới đáy biển Baltic cũng như đường dây điện và đường ống khí đốt khỏi nguy cơ bị phá hoại.

Máy bay của Ba Lan và Romania thực hiện sứ mệnh bảo vệ bầu trời Baltic. Ảnh: NATO

Hôm 27/9, phát ngôn viên của NATO khẳng định liên minh quân sự sẽ "cảnh giác cao hơn nữa với các khí tài đa lĩnh vực mới ở khu vực biển Baltic" và sẽ sử dụng "tất cả các công cụ quân sự và phi quân sự cần thiết" để tự vệ.

Bộ Ngoại giao Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc xâm phạm không phận và lên án phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Theo Moscow, các biện pháp NATO tuyên bố sẽ chỉ dẫn đến "gia tăng căng thẳng quân sự và chính trị".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đối phó với UAV. Ông Zelensky đề xuất cử một nhóm tham vấn tới các nước thành viên NATO và mời đại diện của họ đến huấn luyện tại Ukraine.

Phản ứng của NATO được đưa ra sau những sự cố gần đây khiến nhiều sân bay và căn cứ quân sự lớn ở Đan Mạch, Na Uy, và Đức phải tạm thời đóng cửa. Những vụ việc này đã làm dấy lên chỉ trích gay gắt về năng lực phòng thủ hiện tại của NATO, cũng như làm lộ những lỗ hổng đáng kể trong cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự ở khu vực.

Tại Đan Mạch, sự gián đoạn là đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, sự xuất hiện của UAV đã khiến sân bay quốc tế chính của Copenhagen buộc phải đóng cửa trong vài giờ, và gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông hàng không. Ngoài ra, 5 sân bay nhỏ hơn phục vụ cả giao thông dân sự và quân sự cũng bị đóng cửa. Mối đe dọa càng trầm trọng, khi một UAV xuất hiện phía trên căn cứ không quân Karup, nơi đặt các đơn vị trực thăng và giám sát trên không thiết yếu của lực lượng vũ trang Đan Mạch.

Chuyện tương tự cũng đã xảy ra ở Na Uy và Đức. Chính quyền Na Uy báo cáo UAV bí ẩn xuất hiện gần sân bay chính Oslo, và trên căn cứ chính chứa tiêm kích F-35 của Na Uy, đồng thời là một cơ sở quan trọng của NATO.

Ngoài ra, UAV cũng đã xuất hiện trên bầu trời bang Schleswig-Holstein, miền bắc nước Đức và giáp biên giới với Đan Mạch. Sự việc khiến Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt nhấn mạnh, mối đe dọa từ UAV hiện ở mức "cao" và thông báo nước này có kế hoạch sửa đổi luật an toàn hàng không.