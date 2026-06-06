Trung đoàn số 413 của quân đội Ukraine mới đây đã thực hiện cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào tuyến hậu cần đường sắt của lực lượng Nga trên bán đảo Crưm.
Video: USF/Militarnyi
Chuyên trang quân sự Militarnyi của Ukraine cho hay, lực lượng USF rạng sáng 5/6 đã thực hiện 5 cuộc tấn công nhằm vào các tàu hàng nghi của Nga đậu trong các cảng biển ở Mariupol, Berdiansk và một số nơi khác.
Thông cáo của USF viết: “Chiến dịch được do Trung tâm số 1 tiến hành… Mỗi con tàu đều bị tấn công bởi một số UAV, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thân tàu và khiến hỏa hoạn bùng phát”, kèm đoạn video ghi lại khoảnh khắc các cuộc tập kích diễn ra.
Cho đến nay, phía Nga chưa phản hồi về nội dung thông cáo và đoạn video của USF.
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