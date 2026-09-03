Buổi lễ không chỉ là dịp để tôn vinh lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị quốc tế. Giữa vùng đất Abyei nắng gió, cách xa Tổ quốc hàng ngàn cây số, không khí ngày Tết Độc lập hiện diện đầy ấm cúng và trang trọng.

Đông đảo quan khách quốc tế tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh tại căn cứ Highway. Ảnh: Thế Vững

Thượng tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 khẳng định kỷ niệm ngày Quốc khánh ngay tại địa bàn làm nhiệm vụ quốc tế là dịp để mỗi cán bộ, nhân viên khắc ghi cội nguồn, bồi đắp niềm tự hào dân tộc; qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và nêu cao trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế.

Chương trình nghệ thuật do chính cán bộ, nhân viên Đội Công binh tự biên đạo và biểu diễn đã mang đến một mạch cảm xúc rộn rã, tươi vui. Tiếng sáo trúc ngân vang hòa cùng các giai điệu cách mạng hào hùng đã tái hiện sinh động hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, chạm đến trái tim và thu hút sự thích thú của đông đảo bạn bè quốc tế.

Từ không gian âm nhạc nhiều dư âm ấy, các đại biểu và khách mời tiếp tục bước vào khu vực giới thiệu văn hóa Việt Nam - một trong những điểm nhấn để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc do cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 biểu diễn. Ảnh: Thế Vững

Tại đây, những trang sách giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành tâm điểm, giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về Việt Nam.

Song hành cùng không gian lịch sử ấy là kệ trưng bày các sản phẩm tăng gia sản xuất - một “điểm sáng” về tinh thần tự lực và khả năng thích nghi bền bỉ.

Giữa điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt ở Abyei, khu tăng gia với vườn rau xanh tươi do chính tay các cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 vun trồng không chỉ đảm bảo hậu cần, cải thiện đời sống mà còn là minh chứng sống động cho ý chí vượt khó của người lính Việt Nam.

Lãnh đạo Phái bộ và bạn bè quốc tế tham quan không gian trưng bày tư liệu lịch sử cùng các sản phẩm tăng gia tại doanh trại. Ảnh: Hải Yến

Chia sẻ sau khi tham gia buổi lễ, Chuẩn tướng Adebowale Oladimeji Ajagbe, Phó Tư lệnh Phái bộ UNISFA bày tỏ ấn tượng khi lắng nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng và trực tiếp tìm hiểu các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Việc tận mắt nhìn thấy những sản phẩm tăng gia xanh tươi được vun trồng ngay giữa điều kiện khắc nghiệt của Abyei thực sự là một bất ngờ lớn, minh chứng rõ nét cho sự chủ động và tinh thần tự lực của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam.