Mỹ cho biết đã tấn công 80 mục tiêu xung quanh eo biển Hormuz. Ảnh: US Navy

Theo báo Guardian, trong một ngày có nhiều diễn biến căng thẳng tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tiếp tục không kích Iran đồng thời lặp lại lời đe dọa sẽ giành quyền kiểm soát đảo Kharg chiến lược tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, sau đó ông Trump hạ giọng nói khả năng xảy ra xung đột toàn diện là không cao và trong trường hợp giao tranh tái diễn thì cũng nhanh chóng kết thúc.

Đêm qua, quân đội Mỹ đã mở thêm một đợt không kích nhằm vào Iran. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, các quan chức quân sự Mỹ cho biết chiến dịch này nhằm làm suy yếu hơn nữa năng lực của Iran trong việc "đe dọa quyền tự do hàng hải" tại eo biển Hormuz.

Trước đó, Iran tuyên bố áp dụng học thuyết quân sự và chiến lược mới, theo đó sẽ không còn phân biệt giữa Mỹ và các đồng minh của Washington trong khu vực khi tiến hành đáp trả. Giới quan sát cho rằng tuyên bố này chủ yếu nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này đã tấn công 80 mục tiêu nhằm đáp trả việc Iran tập kích ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 7/7.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng hủy bỏ lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời cho phép Tehran xuất khẩu dầu mỏ. Đây là một trong số ít lợi ích cụ thể mà Iran đạt được theo thỏa thuận được hai bên thống nhất hôm 14/6.

Iran cho biết 8 quân nhân thuộc lục quân và hải quân đã thiệt mạng trong đợt không kích trước đó của Mỹ. Sau đó Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào 85 cơ sở. Còi báo động phòng không đã vang lên 3 lần tại Bahrain và 2 lần tại Kuwait.

Các đòn tấn công qua lại giữa hai bên đã đẩy giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/7.

Giới quan sát nhận định, nguyên nhân chính dẫn đến việc Mỹ và Iran tái bùng phát giao tranh là Tehran tuyên bố các tàu thuyền chỉ được phép đi qua eo biển với sự cho phép của nước này. Tehran muốn các tàu sử dụng tuyến đường phía bắc và cho rằng tuyến đường phía nam do Mỹ bảo trợ gần bờ biển Oman vi phạm một điều khoản trong Biên bản ghi nhớ (MoU) cho phép Iran kiểm soát eo biển.