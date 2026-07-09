Theo CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) rạng sáng 9/7 đã xác nhận về việc quân đội nước này tiến hành các đợt không kích mới nhắm vào Iran. Đây là đợt tấn công thứ hai của Mỹ trong 48h qua, nhằm đáp trả các động thái của Iran tại eo biển Hormuz.

"Theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích bổ sung nhắm vào Iran để làm suy giảm thêm khả năng đe dọa quyền tự do hàng hải của họ tại eo biển Hormuz. Mỹ sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành động gây hấn đối với các tàu thương mại đang tự do lưu thông tại một tuyến hàng hải trọng yếu", CENTCOM cho biết.

Theo truyền thông địa phương, đã có nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại các khu vực của Iran, bao gồm thành phố Bushehr, thành phố cảng Chabahar và đảo Abu Musa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

"Đợt không kích mới nhất là hành động đáp trả việc Iran tấn công tàu thuyền ngày hôm qua. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Họ vừa mới gọi cho tôi, họ muốn đạt được một thỏa thuận. Nhưng vào lúc này, tôi không biết liệu việc xúc tiến một thỏa thuận có đáng với nỗ lực bỏ ra hay không", ông Trump nói sau thông báo của CENTCOM.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại cảnh báo về khả năng kiểm soát đảo Kharg và tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran.

"Tôi đã nói với Iran đừng động đến vấn đề dầu mỏ, nếu không chúng tôi sẽ kiểm soát đảo Kharg. Nhưng họ vẫn tiếp tục đe dọa tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Chúng tôi đang cân nhắc tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran. Tất nhiên, những nước khác vẫn có thể di chuyển bình thường", ông Trump cho hay.

Theo các quan chức quân sự Mỹ, thỏa thuận ngừng bắn với Iran "đã tạm thời chấm dứt" và lực lượng của Washington ở Trung Đông đang ở trong trạng thái sẵn sàng thực hiện thêm các cuộc tấn công mới.

Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố sau các cuộc không kích của Mỹ rằng những hành động đe dọa và ép buộc sẽ không mang lại kết quả. "Iran sẽ không bị khuất phục", ông Ghalibaf nhấn mạnh.