Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 24 đối tượng để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Đội 6 (Phòng CSHS) phát hiện nhóm tài xế nghi “rút ruột” hàng tại Cảng Sài Gòn Hiệp Phước. Sau thời gian theo dõi, Phòng CSHS phối hợp Công an xã Hiệp Phước bất ngờ ập vào kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Quách Quang Đại (30 tuổi, quê Cà Mau) đang thực hiện thủ đoạn gian lận tải trọng để chiếm đoạt hạt điều nhập khẩu.

Từ mắt xích này, cơ quan công an đã truy xét nhanh, triệu tập tổng cộng 24 đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Thủ đoạn tinh vi

Theo điều tra ban đầu, nhóm này là các tài xế được thuê vận chuyển hạt điều nhập khẩu từ Tanzania cho Công ty CPT CORP, từ Cảng Sài Gòn Hiệp Phước về các kho theo yêu cầu.

Biết đơn vị quản lý chỉ dựa vào phiếu cân tải trọng để giao - nhận hàng, nhóm tài xế đã câu kết với nhau để lừa đảo tinh vi.

Theo đó, trước khi vào cân trọng lượng không tải (xác xe), các tài xế chất lên xe hàng loạt cục tạ sắt (loại 15kg/cục), đá cát, hoặc bơm đầy các két nước dự phòng. Thậm chí, nhóm này còn huy động người ngồi thêm vào cabin xe để tăng khối lượng "ảo".

Sau khi có phiếu cân lần một với trọng lượng xác xe đã được nâng khống, nhóm này ra khu vực vắng để xả nước, bỏ tạ sắt và cát đá xuống đất rồi mới vào nhận hạt điều.

Đến khi xe chở hàng đi cân lần hai (trọng lượng có hàng), số lượng hạt điều thực tế bị hụt mất so với chứng từ chính là phần trọng lượng "ảo" mà các tài xế đã tạo ra trước đó. Số hàng chiếm đoạt được, các tài xế đem bán rẻ cho các đối tượng tiêu thụ để lấy tiền chia nhau.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn tinh vi này, chỉ trong thời gian ngắn nhóm đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 500 tấn hạt điều, gây thiệt hại ước tính hơn 22 tỷ đồng. Những người mua lại số hàng này dù biết rõ là hàng trộm cắp nhưng vì hám lợi vẫn tiếp tay tiêu thụ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.