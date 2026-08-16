Tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình mạnh nhất trong trận gặp Malaysia, bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Trong phần lớn thời gian hiệp 1, nhà ĐKVĐ gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.
Đình Bắc là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công tuyển Việt Nam.
Trong hiệp 1, Xuân Son và các đồng đội có rất ít những tình huống gây nguy hiểm về phía khung thành Malaysia.
Nỗ lực không biết mệt mỏi của Đình Bắc.
Bước ngoặt của trận đấu ở phút 45+5. Thành Long phất đường chuyền vượt tuyến cho Tiến Anh băng lên bên cánh phải, quả tạt vừa đủ loại bỏ thủ môn Bin Ab Ghani để Xuân Son bay người đánh đầu tung lưới Malaysia.
VAR vào cuộc xác nhận bàn thắng hợp lệ cho tuyển Việt Nam.
Xuân Son giúp tuyển Việt Nam phá vỡ thế bế tắc.
Sang hiệp 2 tuyển Việt Nam có thế trận tốt hơn.
Xuân Son vẫn là cầu thủ gây ra nhiều áp lực với hàng phòng ngự đội chủ nhà.
Phút 54, khi tỷ số đang là 1-0 cho tuyển Việt Nam, từ đường chuyền rất khó chịu bên cánh phải của Sumareh bên phía Malaysia, thủ môn Lê Giang Patrik băng ra cản phá bóng kịp thời. Trọng tài rút thẻ đỏ với thủ môn tuyển Việt Nam, nhưng sau khi tham khảo VAR đã thay đổi quyết định.
May mắn tiếp tục đến với
ở phút 86. Trong nỗ lực ngăn chặn đường chuyền của Quang Hải cho Đình Bắc, Faris Danish làm bóng đổi hướng đi khiến thủ môn Malaysia bất lực. Với chiến thắng chung cuộc 2-0, tuyển Việt Nam có lợi thế rất lớn trước trận bán kết lượt về trên sân nhà, ngày 19/8. tuyển Việt Nam
Ảnh:
V.A - Hải Hoàng
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Phút 86 trận Malaysia vs Việt Nam ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Quang Hải chọc khe cho Đình Bắc khiến Faris Danish trong nỗ lực phá bóng đã đốt lưới nhà.
Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Xuân Son tỏa sáng với bàn mở tỷ số, giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik nắm lợi thế lớn.
Xuân Son ghi bàn giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0, qua đó giành lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, trên sân Mỹ Đình vào tối 19/8 tới.
Đánh bại Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tạo nên kỷ lục chưa từng có dưới thời HLV Kim Sang Sik.
Phút 45+5 trận Việt Nam vs Malaysia, Thành Long phất đường chuyền vượt tuyến cho Tiến Anh băng lên bên cánh phải, quả tạt vừa tầm để Xuân Son bay người đánh đầu mở tỷ số trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.