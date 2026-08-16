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Tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình mạnh nhất trong trận gặp Malaysia, bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
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Trong phần lớn thời gian hiệp 1, nhà ĐKVĐ gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.
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Đình Bắc là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công tuyển Việt Nam.
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Trong hiệp 1, Xuân Son và các đồng đội có rất ít những tình huống gây nguy hiểm về phía khung thành Malaysia.
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Nỗ lực không biết mệt mỏi của Đình Bắc.
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Bước ngoặt của trận đấu ở phút 45+5. Thành Long phất đường chuyền vượt tuyến cho Tiến Anh băng lên bên cánh phải, quả tạt vừa đủ loại bỏ thủ môn Bin Ab Ghani để Xuân Son bay người đánh đầu tung lưới Malaysia.
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VAR vào cuộc xác nhận bàn thắng hợp lệ cho tuyển Việt Nam.
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Xuân Son giúp tuyển Việt Nam phá vỡ thế bế tắc.
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Sang hiệp 2 tuyển Việt Nam có thế trận tốt hơn.
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Xuân Son vẫn là cầu thủ gây ra nhiều áp lực với hàng phòng ngự đội chủ nhà.
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Phút 54, khi tỷ số đang là 1-0 cho tuyển Việt Nam, từ đường chuyền rất khó chịu bên cánh phải của Sumareh bên phía Malaysia, thủ môn Lê Giang Patrik băng ra cản phá bóng kịp thời. Trọng tài rút thẻ đỏ với thủ môn tuyển Việt Nam, nhưng sau khi tham khảo VAR đã thay đổi quyết định.
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May mắn tiếp tục đến với tuyển Việt Nam ở phút 86. Trong nỗ lực ngăn chặn đường chuyền của Quang Hải cho Đình Bắc, Faris Danish làm bóng đổi hướng đi khiến thủ môn Malaysia bất lực. Với chiến thắng chung cuộc 2-0, tuyển Việt Nam có lợi thế rất lớn trước trận bán kết lượt về trên sân nhà, ngày 19/8.

Ảnh: V.A - Hải Hoàng

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