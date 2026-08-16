Phút 45+5 trận Việt Nam vs Malaysia, Thành Long phất đường chuyền vượt tuyến cho Tiến Anh băng lên bên cánh phải, quả tạt vừa tầm để Xuân Son bay người đánh đầu mở tỷ số trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.