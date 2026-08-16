Trực tiếp bóng đá Malaysia vs Việt Nam - Thành Long phất đường chuyền vượt tuyến cho Tiến Anh băng lên bên cánh phải, quả tạt vừa tầm để Xuân Son bay người đánh đầu tung lưới Malaysia.
Video Xuân Son bay người đánh đầu mở tỷ số đẹp mắt
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Ghi bàn:
Việt Nam: Xuân Son (45'+5)
Đội hình xuất phát
Malaysia: Bin Ab Ghani, Abaidullah Bin, Shamsul Fazili, Ali Bin Hamad, Rodney Celvin Akwensivie (Ahmad Aysar 16'), Segio Aguero, Mohamadou Sumareh, Syafiq Bin Ahmad, Pavithran Gunalan, Dyryl Sham, Faris Danish.
Việt Nam: Lê Giang Patrick, Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ, Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long, Tài Lộc, Xuân Son, Đình Bắc.
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