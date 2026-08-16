Video bàn thắng Malaysia 0-2 Việt Nam

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Ghi bàn:

Việt Nam: Xuân Son (45'+5), Faris Danish (86', phản lưới)

Đội hình thi đấu

Malaysia: Bin Ab Ghani, Abaidullah Bin, Shamsul Fazili, Ali Bin Hamad, Rodney Celvin Akwensivie (Ahmad Aysar 16'), Segio Aguero, Mohamadou Sumareh, Syafiq Bin Ahmad, Pavithran Gunalan,  Dyryl Sham, Faris Danish. 

Việt Nam: Lê Giang Patrick, Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ, Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long (Quang Hải 81'), Tài Lộc (Hoàng Hên 70'), Xuân Son (Hai Long 81'), Đình Bắc.