Việt Nam: Xuân Son (45'+5), Faris Danish (86', phản lưới)
Đội hình thi đấu
Malaysia: Bin Ab Ghani, Abaidullah Bin, Shamsul Fazili, Ali Bin Hamad, Rodney Celvin Akwensivie (Ahmad Aysar 16'), Segio Aguero, Mohamadou Sumareh, Syafiq Bin Ahmad, Pavithran Gunalan, Dyryl Sham, Faris Danish.
Việt Nam: Lê Giang Patrick, Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ, Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long (Quang Hải 81'), Tài Lộc (Hoàng Hên 70'), Xuân Son (Hai Long 81'), Đình Bắc.
Phút 45+5 trận Việt Nam vs Malaysia, Thành Long phất đường chuyền vượt tuyến cho Tiến Anh băng lên bên cánh phải, quả tạt vừa tầm để Xuân Son bay người đánh đầu mở tỷ số trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.