Video bàn thắng Malaysia 0-2 Việt Nam

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Trong điều kiện sân trơn sau cơn mưa trên sân Kuala Lumpur, tuyển Việt Nam nhập cuộc thận trọng trước Malaysia. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong khoảng thời gian đầu, nhưng không thể tận dụng thành công.

Khi trận đấu tưởng như khép lại với tỷ số hòa sau 45 phút, ĐT Việt Nam tạo khác biệt ở phút bù giờ hiệp một. Từ đường tạt bóng chính xác của Trương Tiến Anh, Nguyễn Xuân Son bay người đánh đầu đẹp mắt, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

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Tuyển Việt Nam đặt một chân vào chung kết ASEAN Cup 2026 - Ảnh: V.A - Hoàng Hải

Sang hiệp hai, Malaysia gia tăng sức ép và khiến hàng thủ Việt Nam nhiều lần phải chống đỡ. Thủ môn Patrik Lê Giang có tình huống gây tranh cãi khi nhận thẻ đỏ nhưng được VAR thay đổi quyết định ở phút 64.

Cuối trận, đội ĐKVĐ ASEAN Cup tận dụng tốt cơ hội phản công. Phút 86, Quang Hải phối hợp với Đình Bắc khiến Faris Danish đá phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo lợi thế lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình, vào tối 19/8.

Ghi bàn:

Việt Nam: Xuân Son (45'+5), Faris Danish (86', phản lưới)

Đội hình thi đấu

Malaysia: Bin Ab Ghani, Abaidullah Bin, Shamsul Fazili, Ali Bin Hamad, Rodney Celvin Akwensivie (Ahmad Aysar 16'), Segio Aguero, Mohamadou Sumareh, Syafiq Bin Ahmad, Pavithran Gunalan,  Dyryl Sham, Faris Danish. 

Việt Nam: Lê Giang Patrick, Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ, Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long (Quang Hải 81'), Tài Lộc (Hoàng Hên 70'), Xuân Son (Hai Long 81'), Đình Bắc.

16/08/2026 | 21:57

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho ĐT Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang Sik giành lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, tại Mỹ Đình vào ngày 19/8 tới.

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Thủ môn Lê Giang có trận đấu xuất sắc - Ảnh: V.A - Hoàng Hải
Thu gọn
16/08/2026 | 21:56

90'+5

ĐT Việt Nam chuyển đổi trạng thái nhanh, Đình Bắc khéo léo loại bỏ cầu thủ Malaysia trước khi chuyền bóng cho Hai Long. Tiếc cho đội ĐKVĐ khi cú sút của Hai Long bị hậu vệ áo vàng cản phá chịu phạt góc.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:53

90'+2

Lê Giang cản phá xuất sắc

Malaysia có pha phối hợp ăn ý, Faris Danish băng lên bên cánh trái rồi dứt điểm ở góc hẹp nhưng Lê Giang cản phá xuất sắc chịu phạt góc.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:52

90'

Trong vòng chưa đầy hai phút, Malaysia có liên tiếp hai pha dứt điểm khiến khung thành của Lê Giang chịu sóng gió.

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:49

86'

Quang Hải khiến Faris Danish phản lưới nhà

Từ pha dâng cao của Hoàng Hên bên cánh phải, bóng đến chân Quang Hải và tiền vệ này chọc khe cho Đình Bắc. Trong nỗ lực cản phá, Faris Danish đã đưa bóng về lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của CĐV Malaysia.

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Ảnh: V.A - Hoàng Hải
Thu gọn
16/08/2026 | 21:45

84'

Đình Bắc đem về quả phạt bên ngoài vòng cấm Malaysia, Quang Hải sút bóng trúng hàng rào, pha đá bồi đưa bóng đi quá cao so với khung thành chủ nhà.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:44

81'

HLV Kim Sang Sik rút Xuân Son và Thành Long ra sân để nhường chỗ cho Hai Long và Quang Hải. Chiếc băng đội trưởng được Hoàng Đức trao lại cho Quang Hải.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:39

77'

Đón bóng từ quả đá phạt góc của Tiến Anh, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu đưa bóng đúng vào vị trí của thủ môn Ghani.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:33

70'

HLV Kim Sang Sik quyết định rút Tài Lộc ra và tung vào sân Hoàng Hên.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:28

64'

Lê Giang thoát thẻ đỏ nhờ VAR

Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài Rustam Lutfullin xác định Lê Giang không tác động vào chân cầu thủ Malaysia và quyết định xóa thẻ đỏ, đồng thời không có quả phạt trực tiếp cho Malaysia.

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Ảnh: V.A - Hoàng Hải
Thu gọn
16/08/2026 | 21:23

61'

Patrik Lê Giang lao ra khỏi vòng cấm, phá bóng va chạm khiến Mohamadou Sumareh bị ngã dù Văn Vĩ nỗ lực can thiệp. Trọng tài Uzbekistan Rustam Lutfullin rút thẻ đỏ đối với thủ môn của ĐT Việt Nam. 

Thu gọn
16/08/2026 | 21:21

58'

ĐT Việt Nam đang chơi phòng ngự chủ động và chuyển đổi trạng thái nhanh mỗi khi có cơ hội, gây ra ra không ít khó khăn cho hàng thủ Malaysia.

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 Ảnh: V.A - Hải Hoàng
Thu gọn
16/08/2026 | 21:15

54'

Thủ thành Lê Giang có pha cản phá, cắt được đường căng ngang nguy hiểm của cầu thủ Malaysia bên cánh phải vào cho đồng đội.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:14

52'

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Malaysia nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Lê Giang.

Thu gọn
16/08/2026 | 21:09

46'

Ngay trong tình huống đầu tiên của hiệp hai, Đình Bắc nỗ lực tạt bóng bổng từ đáy biên phải vào để Xuân Son không chiến bất thành, Tài Lộc tiếp ứng nhưng cú dứt điểm bị chặn lại.

Thu gọn
16/08/2026 | 20:53

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía ĐT Việt Nam.

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Tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức tranh chấp với cầu thủ Malaysia. Ảnh: V.A - Hải Hoàng
Thu gọn
16/08/2026 | 20:50

45'+5

Xuân Son mở tỷ số cho ĐT Việt Nam

Thành Long phất đường chuyền vượt tuyến cho Tiến Anh băng lên bên cánh phải, quả tạt vừa đủ loại bỏ thủ môn Bin Ab Ghani để Xuân Son bay người đánh đầu tung lưới Malaysia. VAR vào cuộc xác nhận bàn thắng hợp lệ cho ĐT Việt Nam.

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https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2026/8/16/xuan-son-tuyen-viet-nam-malaysia-2-1628.jpg?width=0&s=CzUtmub67ITpbSKOUde6sw
Niềm vui của Xuân Son và các đồng đội. Ảnh: V.A - Hải Hoàng
Thu gọn
16/08/2026 | 20:46

45'+1

Đình Bắc khiến hàng thủ Malaysia khốn khổ

ĐT Việt Nam lại khuấy đảo bên cánh phải khiến hàng thủ Malaysia chao đảo, tiếc rằng cú sút chìm của Đình Bắc không thắng được thủ môn Bin Ab Ghani. Sau đó vẫn là cầu thủ của CAHN làm khổ hậu vệ áo vàng và bị đau nằm sân, tuy nhiên trọng tài không cắt còi, không có phạt đền cho đội ĐKVĐ.

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Ảnh: V.A
Thu gọn
16/08/2026 | 20:43

43'

ĐT Việt Nam có pha dứt điểm đầu tiên, Tài Lộc tạt bóng từ đáy biên để Xuân Son ngả người bắt vô-lê kiểu "xe đạp chổng ngược" nhưng trái bóng không đi trúng đích.

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Ảnh: V.A
Thu gọn
16/08/2026 | 20:42

40'

Xuân Son và các đồng đội đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với khung thành của Malaysia. Đội khách vẫn chưa có được cú dứt điểm nào kể từ đầu trận.

Thu gọn
16/08/2026 | 20:36

35'

ĐT Việt Nam may mắn thoát thua

Malaysia có pha tấn công sắc nét bên cánh trái, đường căng ngang đủ nguy hiểm nhưng Lê Giang chủ động ngăn cản. Bóng bật ra đến vị trí của Dyryl Sham nhưng cầu thủ này lại dứt điểm đi vọt xà ngang.

Thu gọn
16/08/2026 | 20:32

32'

Đình Bắc phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi do vào bóng chậm một nhịp so với cầu thủ Malaysia.

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Đình Bắc bị theo kèm chặt - Ảnh: V.A
Thu gọn
16/08/2026 | 20:28

28'

Lê Giang bị đau sau pha lao ra truy cản trước nỗ lực của Việt Anh theo kèm Pavithran Gunalan. Trọng tài xác định không có lỗi của thủ thành ĐT Việt Nam với cầu thủ chủ nhà, và anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

tuyen viet nam malaysia 8.jpg
Ảnh: V.A
Thu gọn
16/08/2026 | 20:22

21'

Hậu vệ Xuân Mạnh bị đau nằm sân sau pha va chạm với Paulo Josue, VAR vào cuộc nhưng không có tình huống phạm lỗi của đội trưởng ĐT Malaysia.

Thu gọn
16/08/2026 | 20:17

16'

Malaysia phải thay người bất đắc dĩ khi Rodney Celvin Akwensivie dính chấn thương, anh phải rời sân để nhường chỗ cho Ahmad Aysar.

Thu gọn
16/08/2026 | 20:14

15'

Trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ khá chậm, Malaysia chủ động tấn công trong khi tuyển Việt Nam cũng cho thấy sẵn sàng chơi sòng phẳng với đội chủ nhà.

Đội khách vừa có pha bọc lót tốt sau tình huống Mohamadou Sumareh khoan phá bên cánh phải.

Thu gọn
16/08/2026 | 20:09

8'

Các học trò của HLV Kim Sang Sik đang thi đấu tự tin trên sân Kuala Lumpur, dù tuyển Việt Nam chưa có được thế trận như mong muốn.

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Quang Hải và Hoàng Hên ngồi dự bị - Ảnh: V.A
Thu gọn
16/08/2026 | 20:03

3'

ĐT Việt Nam có pha tấn công đáng chú ý đầu tiên, với tình huống dâng cao của Đình Bắc. Sau đó Văn Vĩ căng ngang buộc hậu vệ Malaysia phải phá bóng chịu phạt góc.

Thu gọn
16/08/2026 | 20:01

1'

Ngay sau khi trận đấu bắt đầu đã bị gián đoạn sau tình huống Syafiq Bin Ahmad ôm mặt nằm sân sau pha tranh chấp bất thành với Việt Anh.

Thu gọn
16/08/2026 | 20:00

20h00

Trọng tài chính người Uzbekistan - ông Rustam Lutfullin nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.

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Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam - Ảnh: V.A
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Tài Lộc và Xuân Son hát quốc ca - Ảnh: V.A
Thu gọn
16/08/2026 | 19:53

19h53

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trên khán đài sân Kuala Lukmpur rất nhiều tiếng hô Việt Nam....Việt Nam....!!! mang đến nguồn cổ vũ to lớn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

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Ảnh: V.A
Thu gọn
16/08/2026 | 19:35

19h35

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CĐV Việt Nam nhuộm đỏ góc khán đài sân Kuala Lumpur - Ảnh: V.A
Thu gọn
16/08/2026 | 19:20

19h20

Các cầu thủ tuyển Việt Nam bước ra sân Kuala Lumper khởi động trước trận đấu.

Thu gọn
16/08/2026 | 18:50

18h50

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Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam - Ảnh: VFF
Thu gọn
16/08/2026 | 18:45

18h45

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Đội hình xuất phát Malaysia vs Việt Nam
Thu gọn
16/08/2026 | 18:10

18h10

Phong độ và lịch sử đối đầu

Phong độ Việt Nam: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 4, hòa 1, thua 0.

Phong độ Malaysia: Trong 5 trận gần nhất, Singapore thắng 3, hòa 0, thua 2.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia: Trong 5 trận gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 5, hòa 0, thua 0.

Thu gọn
16/08/2026 | 18:02

18h00

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https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2026/8/16/tuyen-viet-nam-4-1073.jpeg?width=0&s=Swr82KeudikRazGF41Hfdw
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Với tư cách là đội khách, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi chủ nhà Malaysia mặc trang phục màu vàng - Ảnh: VFF
Thu gọn
16/08/2026 | 18:00

18h00

Thông tin lực lượng:

Cả hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều có lực lượng tốt nhất ở cuộc đối đầu này.

Thu gọn
16/08/2026 | 17:55

17h50

Việt Nam và Malaysia sẽ bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 lúc 20h00 ngày 16/8 trong cuộc đối đầu được dự báo rất quyết liệt. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng có nhiều duyên nợ và luôn tạo ra những trận đấu giàu cảm xúc tại khu vực.

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Thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết giành kết quả thuận lợi trên sân khách - Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam đang có phong độ ấn tượng sau vòng bảng khi đứng đầu bảng A với thành tích thuyết phục, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng phản công hiệu quả là điểm mạnh của đội bóng dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Ở chiều ngược lại, Malaysia sở hữu lợi thế sân nhà cùng lối chơi giàu sức mạnh. Đội bóng này thường gây khó khăn bằng khả năng tranh chấp, tốc độ ở hai biên và những tình huống bóng bổng.

Trận bán kết lượt đi được xem là bài kiểm tra bản lĩnh dành cho cả hai đội. Tuyển Việt Nam cần giữ sự tỉnh táo, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội để tạo lợi thế trước khi trở về sân nhà đá trận lượt về tại Mỹ Đình.

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