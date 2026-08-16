Video bàn thắng Malaysia 0-2 Việt Nam

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Trong điều kiện sân trơn sau cơn mưa trên sân Kuala Lumpur, tuyển Việt Nam nhập cuộc thận trọng trước Malaysia. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong khoảng thời gian đầu, nhưng không thể tận dụng thành công.

Khi trận đấu tưởng như khép lại với tỷ số hòa sau 45 phút, ĐT Việt Nam tạo khác biệt ở phút bù giờ hiệp một. Từ đường tạt bóng chính xác của Trương Tiến Anh, Nguyễn Xuân Son bay người đánh đầu đẹp mắt, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Tuyển Việt Nam đặt một chân vào chung kết ASEAN Cup 2026 - Ảnh: V.A - Hoàng Hải

Sang hiệp hai, Malaysia gia tăng sức ép và khiến hàng thủ Việt Nam nhiều lần phải chống đỡ. Thủ môn Patrik Lê Giang có tình huống gây tranh cãi khi nhận thẻ đỏ nhưng được VAR thay đổi quyết định ở phút 64.

Cuối trận, đội ĐKVĐ ASEAN Cup tận dụng tốt cơ hội phản công. Phút 86, Quang Hải phối hợp với Đình Bắc khiến Faris Danish đá phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo lợi thế lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình, vào tối 19/8.

Ghi bàn:

Việt Nam: Xuân Son (45'+5), Faris Danish (86', phản lưới)

Đội hình thi đấu

Malaysia: Bin Ab Ghani, Abaidullah Bin, Shamsul Fazili, Ali Bin Hamad, Rodney Celvin Akwensivie (Ahmad Aysar 16'), Segio Aguero, Mohamadou Sumareh, Syafiq Bin Ahmad, Pavithran Gunalan, Dyryl Sham, Faris Danish.

Việt Nam: Lê Giang Patrick, Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ, Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long (Quang Hải 81'), Tài Lộc (Hoàng Hên 70'), Xuân Son (Hai Long 81'), Đình Bắc.