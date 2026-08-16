Tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân của Malaysia, trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Phải tới phút cuối cùng của hiệp 1, Xuân Son với cú đánh đầu uy lực, chính xác, mở tỷ số cho nhà ĐKVĐ.

Sang hiệp 2, pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Malaysia Faris Danish ở phút 86 mang về chiến thắng chung cuộc 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Xuân Son góp công lớn vào chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: V.A

Với trận thắng này, tuyển Việt Nam không chỉ có được lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình (20h này 19/8), mà còn kéo dài kỷ lục bất bại dưới thời HLV Kim Sang Sik lên con số 23 trận, trong đó có 20 trận thắng, 3 trận hòa. Đây là thành tích chưa từng có với bóng đá Việt Nam, ngay cả dưới thời người tiền nhiệm Park Hang Seo.

Chuỗi trận ấn tượng của tuyển Việt Nam bắt đầu từ trận hòa 1-1 với Ấn Độ vào tháng 10/2024. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik bất bại ở chiến dịch vô địch ASEAN Cup 2024, vòng loại Asian Cup 2027, các trận giao hữu quốc tế chính thức (FIFA Days) và hiện tại là ASEAN Cup 2026.

Ngay sau trận đấu với Malaysia, tuyển Việt Nam về nước, chuẩn bị cho trận tái đấu với đối thủ trên SVĐ Mỹ Đình. Xuân Son và các đồng đội quyết tâm giành chiến thắng, tiến thẳng chung kết ASEAN Cup 2026.

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