Bốn bị can gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983), Lê Thế Chín (SN 1980), Ngô Tiến Tiếp (SN 1983) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, cùng trú tỉnh Bắc Ninh).

Cơ quan chức năng khám xét tại địa điểm liên quan vụ án. Ảnh: CACC.

Huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân

Theo điều tra ban đầu, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ visa.

Sau khi doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness nhưng liên tục thua lỗ.

Để có tiền tiếp tục đầu tư, các đối tượng thuê địa điểm làm văn phòng, treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc, sau đó huy động vốn từ các cá nhân bằng các hợp đồng góp vốn có nội dung gian dối.

Các hợp đồng giới thiệu doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đồng thời cam kết lợi nhuận từ 10-20%/tháng, khẳng định "không có rủi ro, không mất vốn", được rút vốn sau 3 ngày báo trước nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Lê Thế Chín được giao tìm kiếm khách hàng, tư vấn các gói góp vốn, còn Hoàng Thị Tuyên phụ trách soạn thảo hợp đồng và thu tiền.

Các đối tượng Lê Thị Kim Nhung, Hoàng Thị Tuyên, Ngô Tiến Tiếp và Lê Thế Chín (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải). Ảnh: CACC.

Toàn bộ số tiền huy động được chuyển cho Lê Thị Kim Nhung quản lý, chủ yếu sử dụng để giao dịch ngoại hối. Khi thua lỗ, các đối tượng tiếp tục lấy tiền của người góp vốn sau để trả lãi cho người trước.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, cơ quan điều tra thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm bị can đã huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong đó, hơn 100 tỷ đồng đã được chi trả cho một số người. Đến khi vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.