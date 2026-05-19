Mua ô tô cũ luôn được xem là "canh bạc" với nhiều người tiêu dùng. Ngoài việc khó xác định chiếc xe đã được sử dụng và bảo dưỡng ra sao, người mua còn có nguy cơ gặp phải những chiếc xe bị tua số km đã đi (ODO), che giấu lịch sử tai nạn hoặc thậm chí làm giả giấy tờ.

Đồng hồ điện tử khiến việc tua ODO dễ hơn

Theo báo cáo mới công bố của công ty cung cấp dữ liệu lịch sử xe Carfax, có tới 20.642 xe ô tô tại Canada bị phát hiện gian lận số km đã đi trong năm 2025. Đây chỉ là số xe bị phát hiện thông qua các báo cáo lịch sử phương tiện, đồng nghĩa con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều.

Gian lận công-tơ-mét là chiêu trò làm giảm số km thực tế của xe nhằm khiến chiếc xe trông “ít sử dụng” hơn để bán được giá cao. Trước đây, việc tua số km thường phải can thiệp trực tiếp vào đồng hồ cơ học, tương đối phức tạp.

Tuy nhiên, trên các dòng xe hiện đại sử dụng đồng hồ kỹ thuật số, quá trình này được cho là dễ thực hiện hơn nhiều nhờ các thiết bị điện tử chuyên dụng.

Theo Carfax và các cơ quan quản lý tại Canada, những công cụ chỉnh sửa dữ liệu ODO hiện ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận, khiến tình trạng gian lận số km có xu hướng gia tăng. Điều đáng lo ngại là phần lớn người mua xe rất khó phát hiện nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.

Một chiếc xe hiển thị số km thấp có thể khiến người mua tin rằng xe còn mới, ít hao mòn và chấp nhận trả giá cao hơn thực tế. Trong khi đó, số km thực tế bị che giấu có thể đồng nghĩa với việc xe đã vận hành nhiều năm, các chi tiết cơ khí xuống cấp hoặc đã đến hạn bảo dưỡng lớn nhưng chủ mới hoàn toàn không hay biết.

Các chuyên gia cảnh báo, việc mua phải xe bị tua công-tơ-mét không chỉ khiến người dùng thiệt hại về giá trị tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do bỏ lỡ các mốc bảo dưỡng quan trọng.

Không chỉ tua km, nhiều chiêu trò khác cũng bủa vây người mua xe cũ

Theo Carfax và Hội đồng Công nghiệp xe cơ giới Ontario, gian lận chỉ số trên công-tơ-mét chỉ là một phần trong hàng loạt chiêu trò trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Nhiều đối tượng còn thực hiện sao chép số VIN (mã nhận diện và năm sản xuất phương tiện), làm giả giấy tờ xe, che giấu lịch sử tai nạn hoặc không công khai các khoản nợ, thế chấp liên quan đến xe.

Đáng chú ý, Carfax cho biết khoảng 40% các cuộc kiểm tra tình trạng thế chấp xe cho thấy phương tiện vẫn đang gắn với khoản vay chưa thanh toán. Điều này có thể khiến người mua gặp rắc rối pháp lý nếu vô tình sang tay chiếc xe trước khi khoản nợ được xử lý xong.

Theo giới chuyên gia, với sự phát triển của công nghệ và thị trường mua bán xe trực tuyến, các hình thức gian lận ngày càng tinh vi hơn, khiến người mua phổ thông rất dễ trở thành nạn nhân.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi mua xe cũ, người dùng không nên chỉ tin vào số km hiển thị trên bảng đồng hồ hoặc lời giới thiệu của người bán. Việc kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, đối chiếu số km qua các lần đăng kiểm, bảo hiểm hoặc sửa chữa là bước rất quan trọng để phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ngoài ra, người mua cũng nên tra cứu số VIN của xe trên các nền tảng dữ liệu phương tiện để kiểm tra lịch sử tai nạn, đấu giá hoặc sửa chữa trước đó.

Một số thao tác đơn giản như tìm kiếm số VIN trên Google đôi khi cũng có thể giúp phát hiện hình ảnh cũ của xe, thông tin đấu giá hoặc các dấu hiệu từng bị tai nạn nặng.

Dù vậy, các công cụ tra cứu trực tuyến chỉ mang tính hỗ trợ. Theo chuyên gia, cách an toàn nhất vẫn là đưa xe đi kiểm tra tại gara uy tín hoặc nhờ kỹ thuật viên độc lập thẩm định trước khi quyết định xuống tiền.

Trong bối cảnh thị trường xe cũ ngày càng sôi động, người mua cần thận trọng hơn với những chiếc xe có giá bán “quá hời”, số km thấp bất thường hoặc lịch sử sử dụng thiếu minh bạch.

(Theo Carscoops)

