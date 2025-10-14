Theo thông tin VietNamNet có được, dự kiến hội nghị nêu trên sẽ được tổ chức vào 14h chiều nay.

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội sẽ thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường.

Đáng chú ý, Công an Hà Nội sẽ thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm tại Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đứng đầu, cùng một số công ty trực thuộc.

Trước đó, thông tin với báo chí, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh liên quan dự án tiền ảo AntEx do Shark Bình giới thiệu. Các lực lượng nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã được huy động để xác minh.

Đến chiều 6/10, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của một cá nhân cho biết đã đầu tư khoảng 2.000 USD vào dự án AntEx. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh các dấu hiệu vi phạm, đồng thời kêu gọi người dân nếu có thông tin, chứng cứ liên quan, hãy trình báo để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group.

Bên cạnh vai trò doanh nhân, Shark Bình từng là “cá mập” nổi tiếng của chương trình Shark Tank Việt Nam, trong thời gian gần đây liên tục gây chú ý bởi những ồn ào xung quanh dự án tiền số AntEx cũng như đời tư cá nhân.