Theo nghị quyết, tính trên cả nước, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) chung là 29.334.000 người. Trong đó, chỉ tiêu BHXH tự nguyện tối thiểu là 2.444.500 người.

Chỉ tiêu cụ thể của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển đối tượng tham gia BHXH. Từ đó, các bộ, cơ quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH để mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; khuyến khích, hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện bảo đảm khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, Bộ Nội vụ kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH. Bộ Tài chính bố trí đầy đủ, kịp thời ngân sách để đóng BHXH, hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định.

Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam chủ động, tích cực thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH và chịu trách nhiệm về việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH.

Chính phủ cũng yêu cầu kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc BHXH các tỉnh, thành triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết, đánh giá và kịp thời thông tin, báo cáo các cấp, các ngành về kết quả thực hiện mở rộng diện bao phủ BHXH.

Bên cạnh đó, hàng năm, UBND các tỉnh, thành phải xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành; bảo đảm đến năm 2030, số người tham gia BHXH không thấp hơn chỉ tiêu được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng, HĐND cùng cấp về việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt được chỉ tiêu được giao; trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách kết hợp huy động các nguồn lực xã hội, trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Chính phủ lưu ý về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH trên địa bàn. Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đến năm 2030 cho UBND cấp xã.

UBND các tỉnh, thành thành lập, kiện toàn, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn mỗi cấp tỉnh, cấp xã; chủ tịch cấp tỉnh, cấp xã làm trưởng ban.