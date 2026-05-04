Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri của 10 phường, thông báo kết quả kỳ họp và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.

Thi vào lớp 10 áp lực hơn cả thi đại học

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ rằng qua ý kiến của cử tri thấy rõ những băn khoăn, lo lắng hiện nay đều gắn với từng gia đình, từng khu dân cư, từ việc làm, học hành, bảo vệ sức khỏe, cải cách thủ tục hành chính đến môi trường sống hằng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe nhân dân liên quan trực tiếp đến đời sống, sức khỏe, niềm tin của người dân. Bộ Chính trị đã có các nghị quyết về các vấn đề này và được nhân dân hoan nghênh; Quốc hội, Chính phủ đã thể chế hóa.

Về giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần rà soát lại xem đã đủ trường lớp chưa. Hà Nội báo cáo hiện còn thiếu khoảng 1.000 trường học. Với dân số thành phố hơn 9 triệu người trong đó học sinh chiếm khoảng 1/3, theo ông, "xã hội phải chăm lo, phải quan tâm" bởi đây là thế hệ tương lai của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết mới đây đã làm việc với các cơ quan về biên chế của hệ thống hành chính. Số lượng biên chế hiện nay là gần 2 triệu, trong đó riêng ngành giáo dục chiếm hơn 80%, y tế khoảng 10%. Theo ông, cần tính toán định mức giáo viên phù hợp. Với các dịch vụ phục vụ như nhà ăn, ông cho rằng nên đưa về các doanh nghiệp, công ty chuyên môn đảm nhiệm để thầy cô giáo tập trung vào chuyên môn giảng dạy, không phải lo việc nấu ăn hay hợp đồng thực phẩm.

Bởi nếu phải lo cả các dịch vụ trong nhà trường, "thầy giáo lại mất thời gian đi lo hợp đồng, ký chỗ này, chỗ kia rất mất thì giờ, lại không có kinh nghiệm, kiến thức về thực phẩm, thậm chí đưa cả thực phẩm bẩn vào trường rồi lại bị kỷ luật" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Hội nghị tiếp xúc cử tri

Có cử tri phản ánh về áp lực thi cử vào THPT, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng vì "không đủ trường, không đủ thầy mới sinh ra thi tuyển, bằng các giải pháp hành chính loại các cháu ra", trong khi chủ trương của Nhà nước là phổ cập giáo dục từ mầm non đến hết lớp 12 và miễn giảm học phí.

"Học là phải thi nhưng thi không phải là biện pháp để loại các cháu ra không cho đến trường học. Thi cử để đánh giá chất lượng dạy và học. Đang chuẩn bị vào kỳ thi lớp 10 nhưng lại căng thẳng hơn cả thi đại học, tại sao lại tạo tâm lý bất an như vậy, không những nặng nề cho học sinh, phụ huynh mà còn gây khó khăn cho thầy, cô. Nếu học sinh học kém phải tiếp tục bồi dưỡng để tốt lên, nếu học giỏi rồi thì phải bồi dưỡng để xuất sắc hơn..." - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Theo ông, mỗi mùa thi lại áp lực, thậm chí là có tiêu cực, vì vậy khi đủ trường lớp sẽ giải quyết được những bất cập này. Chính quyền địa phương hoàn toàn có thể chủ động dựa trên dữ liệu dân cư để biết số lượng trẻ đến tuổi vào lớp 1, lớp 10 hàng năm để chuẩn bị trường lớp. Thành phố phải đầu tư xây dựng trường lớp với quy mô phù hợp.

Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết "không thể cố định số biên chế và giao khoán được". Nếu số học sinh tăng hoặc giảm thì số giáo viên cũng phải tăng hoặc giảm, cần tính toán rất cụ thể để "thầy ra thầy, trường ra trường, học sinh được đảm bảo môi trường học tập".

Bên cạnh đó, cần khuyến khích các trường tư thục, không được để cháu nào không có trường học sau khi hết lớp 9, vì nếu không được học hành sẽ dẫn đến nhiều vấn đề xã hội.

Nhiều bộ quản lý nhưng ai chịu trách nhiệm?

Về y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần tính toán định mức bác sĩ trên số dân, nếu biên chế ngành y chiếm khoảng 10% công chức, viên chức thì ít hơn nhiều khi so với ngành giáo dục. Ông đặt vấn đề về định mức 500 hay 1.000 người dân có 1 bác sĩ.

Đồng thời, ông nhấn mạnh mô hình bác sĩ gia đình và sổ sức khỏe điện tử. Theo ông, đây là những nội dung rất quan trọng để theo dõi lịch sử bệnh lý của người dân từ khi sinh ra, đã dùng thuốc gì, tiêm chủng loại gì... để tránh việc mỗi lần khám lại một sổ y tế khác nhau. Bác sĩ gia đình sẽ tư vấn, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe, tránh việc tự ý mua thuốc theo quảng cáo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu xây dựng mô hình y tế cơ sở tại phường, xã vững mạnh để người dân được tầm soát, khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

"Với Hà Nội, tôi chưa nhận được báo cáo, nhưng khi TPHCM thực hiện khám thử ở một số nơi thì có 30% số người có bệnh mà không biết, thậm chí phát hiện ra cả ung thư. Có những người chưa bao giờ được thử máu, siêu âm tim, phổi…” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần chú trọng đến lão khoa và nhi khoa, phát triển bệnh viện nhi và bệnh viện lão khoa. Ngoài ra, ông lưu ý phải chủ động tiêm chủng vắc xin để “thanh toán dứt điểm” các bệnh truyền nhiễm như lao, sốt xuất huyết, tránh để dịch bệnh bùng phát, tốn kém chi phí chống dịch.

Về an toàn thực phẩm, phải kiểm soát từ sản xuất đến tiêu dùng và nhấn mạnh đây là vấn đề lớn của đất nước. Hiện nay, nhiều bộ cùng tham gia quản lý nhưng hỏi ai chịu trách nhiệm việc này thì lại 'cắt khúc'”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về cây trồng, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về thị trường mua bán, Bộ Y tế chịu trách nhiệm từ mâm cơm đến sức khỏe con người. TPHCM thành lập Sở An toàn thực phẩm nhưng không có bộ nào quản lý sở này. Dưới sở lại không có cơ sở nào triển khai các công việc về an toàn thực phẩm.

“Chúng tôi đã thống nhất giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm cuối cùng về sức khỏe nhân dân” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết. Ông yêu cầu các bộ, ngành khác như Nông nghiệp, Công thương, Công an, Hải quan phải phối hợp chặt chẽ.

Đồng thời, cần chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm tại cổng trường. Ông nêu thực tế đồ ăn ở cổng trường được học sinh rất thích nhưng nhiều thực phẩm không bảo đảm, kém chất lượng, gần hết hạn sử dụng. Nhà trường và chính quyền phường, xã phải có trách nhiệm quản lý, không để hàng quán bán thực phẩm kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

“An toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, niềm tin của người dân trong từng bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, đây không chỉ là câu chuyện quản lý thị trường mà là vấn đề dân sinh rất hệ trọng” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Đối với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng…, nếu không xử lý nghiêm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, nhất là trẻ em, người già.

“Tôi đã nghe những câu chuyện rất đau lòng, như mẹ già ốm mua được hộp sữa để tăng cường sức khỏe thì lại là sữa giả” - ông nói và cho rằng kiến nghị của cử tri về tăng chế tài, làm rõ trách nhiệm quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các cơ quan là rất xác đáng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi sản xuất thực phẩm giả, độc hại, kém chất lượng, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phải xử lý hình sự theo quy định.