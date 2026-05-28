Chiều 28/5, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 và công tác chuẩn bị năm học 2026-2027.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, công tác coi thi sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11, 12/6; công tác chấm thi được thực hiện từ ngày 13-30/6. Kết quả thi được công bố vào 8h ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học, cao đẳng.

Kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm trước. Trong đó, số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (đạt 98,45%), có 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức vào tháng 6 hằng năm, do đó tiềm ẩn nguy cơ diễn biến thời tiết phức tạp. Kỳ thi được tổ chức tại 34 tỉnh/thành phố (sau sáp nhập), do vậy, quy mô số lượng thí sinh trên một tỉnh tăng mạnh so với trước đây.

Tình hình sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử diễn biến rất phức tạp. Những năm gần đây, Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán thiết bị nghe siêu nhỏ gắn trong tai để thực hiện gian lận. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã ghi nhận và phát hiện các trường hợp thí sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong thi cử.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng GD-ĐT báo cáo về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027.

Nếu không quản lý tốt thì giáo viên dùng AI ra đề, học sinh dùng AI giải đề

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu công tác chuẩn bị năm học mới tập trung vào một số nhóm vấn đề chính.

Về đội ngũ nhà giáo, nhận diện thiếu giáo viên là điểm nghẽn lớn nhất của năm học tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các địa phương rà soát đến từng địa phương, từng cấp học, từng môn học.

Phó Thủ tướng cho rằng trước tiên phải tuyển dụng hết số biên chế đã được giao nhưng chưa sử dụng, không để tình trạng vừa thiếu giáo viên, vừa chậm tuyển dụng.

Về sách giáo khoa thống nhất, Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nội dung, tiến độ in ấn, phát hành, giá thành, học liệu số và phương án hỗ trợ học sinh khó khăn.

"Phải bảo đảm sách đến giáo viên và học sinh trước ngày 15/8, không để thiếu sách, sốt giá, lãng phí, lợi ích nhóm hoặc phát sinh bức xúc xã hội" - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: VGP

Về cơ sở vật chất, phòng học và thiết bị dạy học, cho rằng đây là trách nhiệm chính thuộc về các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương rà soát tổng thể quỹ đất giáo dục, mạng lưới trường lớp học, nhu cầu phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học. Trước khai giảng phải có phương án bảo đảm chỗ học cho học sinh, nhất là học sinh đầu cấp, tuyệt đối không để học sinh không có chỗ học do thiếu trường, thiếu lớp.

"Muốn giải bài toán thiếu trường lớp ở đô thị lớn thì không chỉ vấn đề về kinh phí mà phải giải đồng thời các bài toán đất đai, quy hoạch, tiêu chuẩn xây dựng và trách nhiệm của các dự án đô thị. Đây là điểm nghẽn thể chế, Bộ cần nghiên cứu để phối hợp xử lý ngay trong năm 2026" - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý vấn đề ứng dụng AI trong giáo dục. AI là xu thế tất yếu, cần được khai thác để đổi mới dạy học, hỗ trợ giáo viên, cá nhân hóa học tập. Tại Việt Nam, nhiều trường đại học đã coi AI là môn học bắt buộc. Tuy nhiên, nếu không quản lý tốt sẽ dẫn đến tình trạng giáo viên dùng AI ra đề, học sinh dùng AI giải đề, làm bài tập, thậm chí gian lận trong kiểm tra, thi cử.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn, quy định ứng dụng AI trong giáo dục, từ phổ thông đến đại học. Theo đó, phải coi AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế vai trò của thầy cô, không làm thay năng lực của người học.

Với công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phó Thủ tướng quán triệt tuyệt đối không chủ quan trong công tác chuẩn bị và triển khai, nhất là trong bối cảnh sau sáp nhập, quy mô thí sinh ở một số địa phương tăng rất mạnh, địa bàn quản lý rộng hơn.

Phó Thủ tướng lưu ý phải coi phòng, chống gian lận bằng công nghệ cao và AI là rủi ro trọng yếu của kỳ thi năm nay. Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Công an xây dựng phương án tập huấn chuyên đề về nhận diện thiết bị gian lận mới, kiểm soát vật dụng vào phòng thi. Bộ Công an chủ động giám sát không gian mạng, phát hiện, xử lý sớm đường dây mua bán thiết bị gian lận, xử lý để cảnh báo, phòng ngừa.

Về phần mềm, dữ liệu và công bố kết quả thi, Bộ GD-ĐT phải thực hiện vận hành thử nghiệm, bảo đảm tuyệt đối an toàn và thông suốt. Việc công bố kết quả sớm điểm thi là tích cực, nhưng theo Phó Thủ tướng, nhanh phải đi cùng chính xác, an toàn, không để xảy ra nghẽn hệ thống, sai lệch dữ liệu, lộ lọt thông tin hoặc phát sinh khủng hoảng truyền thông.