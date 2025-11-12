Quốc hội chiều nay thảo luận về dự thảo Luật Giá (sửa đổi). Dự thảo quy định về chuyển trách nhiệm triển khai bình ổn giá của UBND cấp huyện (theo phân công của UBND cấp tỉnh) xuống cho UBND cấp xã thực hiện. Đề xuất này nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết thúc hoạt động của UBND cấp huyện từ ngày 1/7.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) bày tỏ băn khoăn "không biết cấp xã thực hiện bình ổn giá thế nào khi cán bộ chuyên trách cấp này yếu và thiếu".

Đại biểu đề nghị có quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của UBND cấp xã trong việc thực hiện bình ổn giá, phối hợp với các ngành của cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ này.

Đại biểu Phạm Văn Hòa. Ảnh: Quốc hội

Đề cập đến phụ lục các mặt hàng bình ổn giá, ông Hòa cho rằng, cần xem xét để bổ sung các mặt hàng bình ổn giá.

“Ví dụ, vàng có thể đưa vào danh mục hàng hóa bình ổn giá hay không?”, ông Hòa đặt vấn đề. Vàng không phải mặt hàng thiết yếu, nhưng người dân coi vàng rất quan trọng.

Thời gian qua, giá vàng lên xuống bất ổn, ảnh hưởng đến giá mặt hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, đại biểu nhìn nhận bình ổn giá vàng là khó, bởi giá trong nước chịu ảnh hưởng của giá thế giới.

“Nhưng giá vàng thế giới với giá vàng trong nước lại chênh lệch khá xa”, ông nói, đồng thời đề nghị xem xét vấn đề này thật cụ thể.

Đại biểu Trần Khánh Thu (Hưng Yên) chia sẻ, thời gian qua có nhiều phản ánh liên quan đến giá vận chuyển cấp cứu tràn lan. Từ thực tế đó, bà đề xuất xem xét bổ sung quy định về định giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu, bởi chưa có quy định nào hướng dẫn định giá và quản lý giá đối với dịch vụ này.

"Đây là một dịch vụ đặc thù nhưng hiện không có trong danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; cũng không phải là dịch vụ vận chuyển giao thông thông thường. Do vậy, tôi kiến nghị có quy định hướng dẫn thống nhất", bà Thu đề xuất.

Phát biểu giải trình sau đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề cập đến việc chuyển trách nhiệm của UBND cấp huyện cho cấp xã trong việc thực hiện nghiệp vụ liên quan đến hoạt động bình ổn giá.

Theo cơ chế phân cấp, việc phân công, hướng dẫn UBND cấp xã triển khai nhiệm vụ cụ thể do UBND cấp tỉnh chủ động điều phối các sở, ngành liên quan, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Bộ trưởng cho biết, Luật Giá năm 2023 và Nghị định số 85/2024 của Chính phủ đã quy định chi tiết trình tự tổ chức thực hiện bình ổn giá tại địa phương. Trong đó, sở quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm bình ổn giá tại địa phương, đánh giá diễn biến thực tế mặt bằng giá thị trường của hàng hóa dịch vụ, đồng thời có văn bản gửi cho Sở Tài chính để trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định chủ trương, biện pháp, thời hạn bình ổn giá.

Hiện nay, UBND các tỉnh đã ban hành quyết định về phân công quản lý giá tại địa bàn, trong đó giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính cấp dưới thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá tại địa phương.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình. Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay sẽ tiếp tục rà soát để việc phân cấp, phân quyền, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng đảm bảo cấp xã thực hiện các hoạt động bình ổn giá.

Về danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, ông khẳng định, trong quá trình xây dựng Luật Giá 2023, Bộ Tài chính đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để rà soát, đánh giá, điều chỉnh đưa ra khỏi danh mục các mặt hàng không còn phù hợp cũng như bổ sung một số mặt hàng thiết yếu vào danh mục bình ổn giá.

"Trong quá trình tổng kết Luật Giá năm 2023, chúng tôi thấy danh mục chưa có vấn đề gì cần thay đổi. Vì vậy, chúng tôi đề nghị chưa điều chỉnh danh mục hàng hóa bình ổn giá", Bộ trưởng nêu rõ.