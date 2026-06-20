Một trong các nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định về định mức ăn, ở, chế độ mặc, tư trang và chế độ chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Theo đó, người bị tạm giam được nhà nước bảo đảm tiêu chuẩn, định mức ăn trong 1 tháng gồm: 17 kg gạo tẻ; 15 kg rau xanh hoặc củ, quả; 1,5 kg thịt lợn (mức cũ là 1 kg); 1,5 kg cá (mức cũ là 1 kg); 5 quả trứng gà hoặc trứng vịt (bổ sung thêm); 0,5 kg đường; 0,75 lít nước mắm; 0,3 lít dầu ăn (mức cũ là 0,2 lít); 0,1 kg bột ngọt; 0,5 kg muối; gia vị khác tương đương 0,5 kg gạo tẻ; nhiên liệu tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than hoặc 25 kWh điện hoặc 3 kg khí đốt (gas).

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bảo đảm điện, nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Lương thực, thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu bảo đảm chất lượng và có mức giá trung bình theo thời giá thị trường tại địa phương nơi cơ sở giam giữ đóng quân.

Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định hoán đổi các loại lương thực, thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu bằng các loại thực phẩm khác có giá trị tương đương bảo đảm người bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng hết tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Cán bộ quản giáo trại tạm giam và phạm nhân trò chuyện trên đường lao động về. Ảnh: Bộ Công an

Định mức ăn của người bị tạm giữ được tính theo ngày trên cơ sở định mức ăn của người bị tạm giam. Ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được ăn thêm bằng 5 lần định mức ăn ngày thường.

Định mức ăn của người bị tạm giữ, người bị tạm giam ốm đau, bệnh tật, thương tích do Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định theo chỉ định của y sĩ hoặc bác sĩ điều trị nhưng không quá 2 lần so với định mức ăn ngày thường.

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi được bảo đảm định mức ăn theo quy định và được tăng thêm 20% về thịt, cá, trứng so với định mức ăn.

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi được hưởng định mức ăn bằng 2 lần định mức ăn ngày thường theo quy định và được hoán đổi theo chỉ định của y sĩ hoặc bác sĩ.

Ngoài định mức ăn quy định, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng tiền gửi lưu ký để mua đồ ăn thêm. Định mức đồ ăn mua trong 1 tháng không quá 5 lần định mức ăn trong 1 tháng của 1 người bị tạm giam.

Tiêu chuẩn diện tích chỗ nằm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tối thiểu là 2 m2, được bố trí sàn nằm và có chiếu. Chỗ nằm bảo đảm sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng, phù hợp điều kiện thời tiết và yêu cầu vệ sinh môi trường. Khu vực bố trí chỗ nằm phải được sắp xếp hợp lý, bảo đảm trật tự, an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Tăng định mức các chế độ

Nghị định quy định, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng quần, áo, chăn, chiếu, màn và các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của cá nhân, nếu thiếu thì cơ sở giam giữ cho mượn theo tiêu chuẩn mỗi người.

Cụ thể mỗi người sẽ có: 1 chiếu; 1 màn cá nhân; 1 đôi dép; 2 bộ quần áo dài; 1 áo ấm mùa đông (các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở ra phía Bắc và 4 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng) và 1 chăn (các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở ra phía Bắc và 4 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng dùng chăn bông có vỏ tách rời loại không quá 2 kg; các tỉnh, thành phố còn lại dùng chăn sợi).

Người bị tạm giam khi vào cơ sở giam giữ được cấp: 1 bàn chải đánh răng, 1 khăn rửa mặt dùng trong 3 tháng; mỗi tháng được cấp 0,3 kg xà phòng, 80 ml dầu gội đầu, 50 g kem đánh răng. Người bị tạm giữ khi vào cơ sở giam giữ được cấp như đối với người bị tạm giam, khi người bị tạm giữ chuyển sang tạm giam thì tiếp tục sử dụng như quy định đối với người bị tạm giam.

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ được cấp đồ dùng cần thiết cho vệ sinh của phụ nữ trị giá tương đương 2 kg gạo tẻ/người/tháng.

Cơ sở giam giữ cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam mượn quần áo màu xanh lam, không đóng số theo mẫu thống nhất: áo kiểu bludong dài tay, quần dài có chun.

Giám thị các trại tạm giam đóng quân trên địa bàn 4 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng quyết định việc sử dụng áo ấm mùa đông và chăn đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam bảo đảm phù hợp với thời tiết, khí hậu tại địa phương.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.







