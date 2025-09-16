Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 279 ngày 15/9 thống nhất thông qua dự án Luật Viên chức (sửa đổi) do Bộ Nội vụ trình. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế về quản lý viên chức, hướng tới xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, phục vụ nhân dân.

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) tạo sự linh hoạt trong sử dụng nguồn nhân lực công - tư. Ảnh minh hoạ: Thạch Thảo

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Viên chức (sửa đổi); thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ về dự án Luật và các văn bản liên quan để trình Quốc hội theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội; chủ động báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Quốc hội về dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được thiết kế trên nguyên tắc kế thừa và chỉnh lý các nội dung của Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), bảo đảm phù hợp với quy định mới của Đảng, đúng nguyên tắc và mục tiêu đã đề ra.

Trọng tâm của dự thảo là hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn nhân lực theo hướng lấy người lao động làm trung tâm; tạo sự linh hoạt trong sử dụng nguồn nhân lực công - tư; thiết lập cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao; cắt giảm thủ tục hành chính; khắc phục hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành; đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia, xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, phục vụ nhân dân.

Dự thảo cũng tập trung rà soát, bổ sung chính sách để đơn vị sự nghiệp được chủ động trong công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực, phù hợp với chủ trương mới của Bộ Chính trị và thực tiễn.

Mục tiêu của dự thảo Luật là hình thành cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng để các đơn vị sự nghiệp công lập thu hút, bố trí, sử dụng, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động, chuyên gia, nhà khoa học, phù hợp với nhu cầu nhân lực và điều kiện tài chính của đơn vị; cho phép đơn vị sự nghiệp vận hành như chủ thể kinh tế (đối với các đơn vị tự chủ); tạo cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng, đánh giá, sử dụng phù hợp với mức độ tự chủ trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc phục vụ cộng đồng.

Đồng thời, dự thảo còn mở ra cơ chế quản trị đội ngũ theo hướng mở, thích ứng với mọi mô hình tổ chức; tạo điều kiện để mỗi đơn vị được “thiết kế riêng” cách quản lý, sử dụng, tuyển dụng đội ngũ của mình.