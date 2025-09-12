Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, vừa ký Công điện số 161/CĐ-TTg về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Công điện được gửi tới Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính phải hoàn thành báo cáo trước cuộc họp với Chính phủ về những vấn đề nóng hiện nay.

Để kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá tác động và đưa ra giải pháp điều hành hiệu quả đối với thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là về tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý trước ngày 14/9.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo trước ngày 15/9.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc, Phó Thống đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan về những nội dung này.