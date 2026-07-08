Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chiều nay chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT).

Theo Báo điện tử Chính phủ, tại cuộc họp, báo cáo của Bộ GD-ĐT cho thấy Bộ đang tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành văn bản. Tính từ buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ngày 15/6 đến nay, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét ban hành 15 văn bản.

Để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và rà soát các tiêu chuẩn, định mức giáo viên, Bộ GD-ĐT đã ban hành và triển khai kế hoạch đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới và thực hiện thí điểm một số mô hình đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập; hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông...

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Đồng thời, Bộ GD-ĐT tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; rà soát, sắp xếp, đầu tư, hiện đại hóa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Sau khi lắng nghe báo cáo và ý kiến của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu hướng dẫn những địa phương có điều kiện chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ ngành giáo dục, trong đó có việc hỗ trợ sách giáo khoa, bữa ăn bán trú, đồ dùng học tập.

Phó Thủ tướng nêu rõ quan điểm sự nghiệp giáo dục không phải là câu chuyện của riêng Bộ GD-ĐT, của ngành giáo dục mà là trách nhiệm của cả hệ thống. Bên cạnh đó, ông lưu ý khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành GD-ĐT, công an và y tế để phòng, chống hiệu quả, triệt tiêu ma túy học đường, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; bảo đảm an toàn thực phẩm, y tế trong trường học...

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chú trọng đổi mới kiểm tra, đánh giá cuối cấp trung học cơ sở và phương án tuyển sinh theo hướng giảm áp lực, đảm bảo sự công bằng, minh bạch; nhanh chóng rà soát chương trình và nội dung môn học theo hướng tinh giản, thiết thực, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Về khắc phục bệnh thành tích, ông yêu cầu phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, ngành GD-ĐT phải rà soát lại cơ chế đánh giá học sinh, đánh giá giáo viên, đánh giá nhà trường, vấn đề thi cử, tuyển sinh, thi đua khen thưởng để có giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận, tiêu cực, không để lặp lại những vụ việc đáng tiếc.

Liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ GD-ĐT cần nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mô hình tăng trưởng mới, nhất là các ngành mũi nhọn; nghiên cứu chương trình cử học sinh, sinh viên xuất sắc đi đào tạo ở các cơ sở hàng đầu trên thế giới với cơ chế sử dụng đãi ngộ và ràng buộc trách nhiệm phục vụ đất nước sau đào tạo.

Phó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT tiếp tục khẩn trương tham mưu, báo cáo về tiến độ và đề xuất liên quan đến việc xây trường liên cấp nội trú ở các xã biên giới.