Trả lời phỏng vấn các phóng viên hôm 4/5, Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết: “Chúng tôi sở hữu năng lực và hỏa lực khổng lồ tập trung ở eo biển Hormuz và khu vực xung quanh, bao gồm những trực thăng AH-64 Apache và MH-60 Seahawk được sử dụng sáng nay để tiêu diệt 6 xuồng quân sự của Iran đang đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại”.

Trực thăng AH-64 Apache theo dõi tàu hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Ông Cooper sau đó tiết lộ các lực lượng Washington đóng quân gần eo biển Hormuz sở hữu “nhiều máy bay chiến đấu như A-10, F-15, F-16, F/A-18, F-35… và 2 cụm tác chiến tàu sân bay, 1 nhóm tàu đổ bộ, các tàu khu trục cùng đơn vị viễn chinh lính thủy đánh bộ”.

Theo hãng thông tấn CNN, trong một tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thống kê quân đội nước này đã bắn chìm 7 xuồng quân sự của Iran gần eo biển Hormuz .

Tàu Hàn Quốc bốc cháy ở eo biển Hormuz

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đêm 4/5 xác nhận 1 tàu hàng của nước này đã bốc cháy “sau tiếng nổ lớn” khi đang neo đậu ở eo biển Hormuz.

“Vào khoảng 20h40 tối 4/5, vụ nổ cùng đám cháy đã xảy ra trên tàu hàng do một công ty vận tải biển của Hàn Quốc vận hành. Thủy thủ đoàn của tàu gồm 24 người, trong đó có 6 công dân Hàn Quốc và 18 người nước ngoài. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được báo cáo về thương vong. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn cũng như mức độ thiệt hại của con tàu”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay.

Theo hãng thông tấn Yonhap, trong tuyên bố đưa ra hôm 4/5, Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc Iran đã tấn công tàu hàng Hàn Quốc. “Iran đã thực hiện một vài phát bắn nhằm vào những quốc gia không liên quan đến chiến dịch hộ tống tàu thuyền trong ‘Dự án Tự do’, trong đó có tàu chở hàng của Hàn Quốc. Có lẽ đến lúc Hàn Quốc nên tới và tham gia sứ mệnh này”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.