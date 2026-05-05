Hãng thông tấn CNN dẫn bài đăng trên mạng xã hội X sáng 5/5 của ông Araghchi viết: “Những sự kiện ở eo biển Hormuz đã làm rõ việc không có giải pháp quân sự nào có thể giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị. Trong khi các cuộc đàm phán đang tiến triển nhờ những nỗ lực thiện chí của Pakistan, Mỹ cần cảnh giác trước nguy cơ bị kéo trở lại vào ‘vũng lầy’ bởi những đối tượng có ý định xấu xa. Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) cũng vậy”.

Chiến hạm USS Pinckney của Mỹ quan sát tàu hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Ngoại trưởng Iran tin “Dự án Tự do” của ông Trump nhằm mục đích hộ tống các tàu trung lập của nước ngoài đi qua eo biển Hormuz “dự án bế tắc”.

Ông Araghchi có phát biểu trên chỉ vài giờ sau khi Mỹ thông báo lực lượng hải quân do Washington triển khai gần eo biển Hormuz đã bắn phá một số xuồng quân sự của Iran.

Theo hãnh thông tấn CNN, tình hình ở Trung Đông đã có dấu hiệu căng thẳng trở lại sau khi Bộ Quốc phòng UAE tuyên bố các lực lượng phòng không nước này hôm 4/5 “đã đánh chặn 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 5 máy bay không người lái (UAV) được phóng đi từ Iran”.