Hãng CNN và đài RT đưa tin theo kết quả thăm dò mới nhất của Washington Post-ABC News-Ipsos, tỷ lệ không ủng hộ ông Trump đã đạt mức cao kỷ lục 62%.

Kết quả cuộc khảo sát do Washington Post công bố ngày 4/5 cho thấy, đa phần người Mỹ không hài lòng với hiệu quả công việc của ông Trump trong khi tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo này chỉ ở mức 37%. Phản đối chiến dịch chống Iran là yếu tố then chốt dẫn tới sự sụt giảm uy tín của lãnh đạo Nhà Trắng, với 66% người tham gia khảo sát không tán thành cách ông Trump xử lý xung đột.

Phát biểu trong một sự kiện dành cho doanh nghiệp nhỏ diễn ra tại Nhà Trắng, đương kim Tổng thống Mỹ phàn nàn: "Đó là các cuộc thăm dò giả mạo. Họ đã thực hiện thăm dò về chiến dịch chống Iran và nói chỉ có 32% người dân thích điều đó. Tôi cũng không thích xung đột nhưng chúng ta được trang bị tốt hơn và có quân đội mạnh nhất thế giới.”

Tổng thống Trump cho rằng các câu hỏi thăm dò chống lại ông và nói thay vì các câu hỏi đó, những người khảo sát ý kiến ​​nên hỏi liệu người Mỹ có tin rằng Iran nên được phép sở hữu vũ khí hạt nhân hay không. Tuy nhiên, theo ông Trump, câu hỏi như thế nào cũng không tạo ra sự khác biệt.

“Nó sẽ không phải là 32%. Tuy nhiên ngay cả khi bạn nói vậy, vẫn sẽ có 32% vì các cuộc thăm dò là giả mạo. Ý tôi là chúng hoàn toàn giả mạo", ông Trump bày tỏ.

Ông Trump phát biểu như vậy trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa kéo dài. Hôm 4/5, ông Trump đã hạ thấp khó khăn trong việc đạt được một kết thúc lâu dài cho cuộc xung đột với Iran và nhận định những người chỉ trích ông "đang quá thiếu kiên nhẫn".