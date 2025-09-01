Cán bộ nghỉ việc sau 1/9 không được hưởng chế độ theo nghị định 178, 67

Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong đó giao các bộ, ban, ngành và địa phương chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Bộ Nội vụ cũng đã đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến Đảng ủy Chính phủ.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Theo đó, các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định 178 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) trước ngày 31/8.

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9. Sau thời điểm này chính sách kết thúc.

Các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1/8 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31/12 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Chế độ, chính sách cho lực lượng quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng

Nghị định 213/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, có hiệu lực từ 15/9.

Nghị định quy định chế độ, chính sách với cơ quan, đơn vị, cá nhân trong hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đối tượng được hưởng phụ cấp gồm: Lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt; lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng; lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng Nhóm I loại A không niêm cất, lấp phủ.

Ảnh minh họa: Phạm Hải

Các đối tượng trên được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc 0,2 hệ số lương cơ bản. Riêng đối tượng thuộc lực lượng làm nhiệm vụ bảo quản công trình quốc phòng thì được hưởng phụ cấp đặc thù quân sự 10%.

Về trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn thì mức trợ cấp ngày công lao động bằng mức trợ cấp đối với dân quân biển làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển. Mức tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong QĐND Việt Nam.

Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong tham gia hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Cấm đặt tên tài khoản mạng xã hội giống tên cơ quan của Bộ Quốc phòng

Thông tư 81/2025 của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ 15/9 quy định quản lý, cung cấp, sử dụng ứng dụng, dịch vụ và thông tin trên mạng Internet trong Bộ Quốc phòng.

Trong đó quy định cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng khi tham gia cung cấp và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký tham gia.

Người sử dụng mạng xã hội cho mục đích cá nhân không sử dụng các thông tin liên quan đến cơ quan, đơn vị khi đăng ký thiết lập tài khoản mạng xã hội.

Chỉ chia sẻ các thông tin có nguồn gốc chính thống, tin cậy; không đăng tải, chia sẻ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, thông tin vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, uy tín, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội.

Khi phát hiện bị mất, chiếm quyền tài khoản mạng xã hội hoặc phát hiện thông tin vi phạm pháp luật, thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, thông tin bịa đặt làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Quân đội thì báo ngay cho lực lượng chuyên trách về công nghệ thông tin, lực lượng bảo vệ an ninh Quân đội để phối hợp xử lý theo quy định.

Quy định về dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Chính phủ ban hành Nghị định số 222/2025 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, có hiệu lực từ ngày 25/9.

Theo đó, cơ sở giáo dục phổ thông được dạy và học một số môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên các môn học thuộc lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học.

Chương trình giáo dục thường xuyên được dạy và học một phần bằng tiếng nước ngoài.

Ảnh minh họa: Phạm Hải

Giáo viên dạy cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Giáo viên dạy cấp trung học phổ thông phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5. Người dạy tại các cơ sở giáo dục thường xuyên dạy các môn học, nội dung học tập thuộc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4.

Giảng viên giảng dạy các trình độ giáo dục đại học phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của chương trình đào tạo, tối thiểu bậc 4.

Về học phí, với cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập khoản thu học phí để tổ chức việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, lấy thu bù chi và có sự đồng thuận của người học.

Với cơ sở giáo dục đại học công lập, căn cứ mức độ tự chủ tài chính, khả năng chi trả của người học để xác định mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật. Thực hiện công khai mức thu học phí trước khi tuyển sinh và có trách nhiệm giải trình.