Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Nghị định 232/2025 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực kể từ ngày 10/10. Đáng chú ý, nghị định bãi bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng các điều kiện sau: Có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên...

Trong khi đó, ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên...

Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, đó phải là doanh nghiệp, ngân hàng không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng hoặc bị xử phạt nhưng đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định cũng quy định: "Việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài".

Việc bổ sung quy định này nhằm đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng nhưng không tạo thêm nghĩa vụ của khách hàng do việc xác thực đã được thực hiện khi khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định cũng nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Bỏ hình thức kỷ luật đuổi học

Thông tư 19/2025 của Bộ GD-ĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh sẽ có hiệu lực từ ngày 31/10.

Theo quy định mới, nguyên tắc xử lý vi phạm đối với học sinh phải dựa trên sự tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, đồng thời bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất của các em.

Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh việc tuyệt đối không áp dụng các biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần học sinh.

Ảnh: Thạch Thảo

Nếu như thông tư cũ quy định học sinh có thể bị xử lý theo 5 mức độ, từ khiển trách trước lớp đến đuổi học 1 năm, thì các biện pháp kỷ luật mới theo Thông tư 19/2025 được điều chỉnh theo cấp học.

Với bậc tiểu học, học sinh vi phạm chỉ bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi. Với các cấp học cao hơn, biện pháp xử lý có thể là nhắc nhở, phê bình hoặc yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm.

Thông tư cũng bổ sung nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm giúp học sinh khắc phục hành vi vi phạm. Các em sẽ được khuyên bảo, động viên để tự nhận thức hành vi sai trái; được theo dõi, tư vấn trong quá trình khắc phục; tham gia hoạt động tư vấn học đường, công tác xã hội, giáo dục kỹ năng hoặc các hoạt động khác do nhà trường tổ chức.

Phụ nữ độc thân được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm

Nghị định 207/2025 có hiệu lực từ hôm nay, cho phép phụ nữ độc thân được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nếu có nguyện vọng.

Việc hiến tinh trùng, hiến noãn, hiến phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải tuân theo nguyên tắc chỉ được hiến tại một cơ sở được phép lưu giữ tinh trùng, noãn, phôi. Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con.

Việc hiến và nhận tinh trùng, phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận. Chỉ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với các cặp vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định về y tế và phụ nữ độc thân có nguyện vọng.

Nghị định cũng quy định về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Theo đó, việc hiến tinh trùng, noãn, phôi chỉ được thực hiện tại một cơ sở được cấp phép, mỗi tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng. Thông tin của vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ và trẻ sinh ra được pháp luật bảo mật, bảo vệ.

Thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 18, 19, 20 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được bổ sung bởi khoản 3 Điều 71 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025 (có hiệu lực từ hôm nay) sẽ có thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Đó là: Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ; thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia làm việc cho dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.