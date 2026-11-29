Một trung tâm dữ liệu tại Thượng Hải bị phát hiện sử dụng chip AI Blackwell tiên tiến của Nvidia, bất chấp lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, cơ sở này có mối liên hệ với Alice Huang, CEO Megaspeed và nhân vật từng bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với Jensen Huang, CEO Nvidia vừa trở lại vị trí lãnh đạo.

Chip AI Blackwell bị cấm xuất hiện tại trung tâm dữ liệu ở Thượng Hải

Những bộ xử lý AI tiên tiến nhất của Nvidia đang xuất hiện tại một trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc, có liên hệ với Alice Huang, nữ doanh nhân đứng đầu công ty Megaspeed.

Đây là thông tin được Bloomberg công bố sau khi xem xét các tài liệu liên quan đến hoạt động của một trung tâm dữ liệu tại Thượng Hải.

CEO Jensen Huang trong một sự kiện giới thiệu sản phẩm mới của Nvidia. Ảnh: Bloomberg

Các con chip được phát hiện thuộc dòng Blackwell, một trong những thế hệ bộ xử lý mạnh nhất của Nvidia cho đến gần đây.

Sự xuất hiện của chúng tại Trung Quốc đặc biệt gây chú ý bởi chính quyền Mỹ đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, ngăn Bắc Kinh tiếp cận dòng chip AI cao cấp này.

Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phát tín hiệu rằng Bắc Kinh có thể phải chờ thêm ít nhất 2 đến 3 năm mới có cơ hội mua chip Blackwell.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ông Trump cho biết Mỹ có thể cho phép Nvidia bán chip Blackwell cho Trung Quốc trong khoảng thời gian đó, bởi đến khi ấy, hãng công nghệ Mỹ có thể đã phát triển những thế hệ sản phẩm mới hơn.

"Trong 2 hoặc 3 năm nữa, nếu tôi còn ở đây, tôi sẽ nói rằng cứ bán Blackwell đi, bởi khi đó họ sẽ có thứ khác", ông Trump nói.

Tại hội nghị APEC tổ chức ở Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tiếp tục nhấn mạnh Nvidia đang phát triển những dòng chip mới có khả năng vượt qua Blackwell.

Theo ông, việc cho phép bán thế hệ chip hiện tại trong vài năm tới sẽ không còn tạo ra lợi thế đáng kể cho Trung Quốc.

Trên thực tế, trong năm qua, Bộ Thương mại Mỹ đã phê duyệt việc xuất khẩu hàng chục nghìn chip Nvidia sang một số quốc gia, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn nằm trong nhóm thị trường bị cấm tiếp cận dòng chip Blackwell.

Do đó, việc những bộ xử lý này xuất hiện tại một trung tâm dữ liệu ở Thượng Hải đang đặt ra nhiều câu hỏi về con đường chúng được đưa vào Trung Quốc, cũng như khả năng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington đã bị né tránh.

Hai doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến số chip Nvidia bị phát hiện

Theo tài liệu Bloomberg xem xét, hai doanh nghiệp đang sử dụng số chip Nvidia tại trung tâm dữ liệu ở Thượng Hải là Yangtze River Delta Project và Shanghai Kezhan.

Đáng chú ý, ông Kang Wei, Chủ tịch Yangtze River Delta Project, được cho là chồng của Alice Huang. Đây là chi tiết khiến vụ việc càng thu hút sự chú ý, bởi Alice Huang đang là nhân vật trung tâm trong cuộc điều tra liên quan đến hoạt động kinh doanh chip AI giữa Mỹ, Singapore và Trung Quốc.

Alice Huang (áo hồng) và Kang Wei. Ảnh: X

Alice Huang là CEO của Megaspeed, một công ty có trụ sở tại Singapore. Doanh nghiệp này hiện nằm trong diện điều tra của Bộ Thương mại Mỹ vì nghi vấn tìm cách né tránh các quy định kiểm soát xuất khẩu, thông qua việc bán hoặc chuyển hướng các bộ xử lý AI tiên tiến sang Trung Quốc.

Trước đó, Alice Huang cũng bị đặt nghi vấn có liên hệ với hoạt động tình báo. Bên cạnh đó, bà từng được truyền thông đề cập đến như người có quan hệ tình cảm với Jensen Huang, CEO Nvidia. Hai người không có quan hệ họ hàng dù cùng mang họ Huang.

Đáng chú ý, mối liên hệ giữa Megaspeed và Yangtze River Delta Project không chỉ xuất hiện trong các tài liệu mới nhất.

Năm 2024, Megaspeed từng sử dụng hình ảnh mô phỏng một trung tâm dữ liệu của Yangtze River Delta Project để giới thiệu với các nhà đầu tư về cơ sở dữ liệu lớn nhất của mình.

Tuy nhiên, công ty không tiết lộ địa điểm thực tế của trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc.

Hiện vẫn chưa rõ Megaspeed có trực tiếp chuyển hướng những con chip Nvidia bị phát hiện tại Thượng Hải đến cơ sở này hay không. Dù vậy, sự trùng hợp giữa các mối liên hệ doanh nghiệp đang khiến hoạt động của Megaspeed trở thành tâm điểm chú ý.

Những khoản vay hàng chục triệu USD và dấu vết của chip Blackwell

Các tài liệu nộp cho cơ quan quản lý Trung Quốc trong tháng 11 cung cấp thêm manh mối về nguồn gốc số phần cứng Nvidia tại trung tâm dữ liệu.

Theo những hồ sơ này, Yangtze River Delta Project đã nhận các thiết bị làm tài sản bảo đảm cho một khoản vay có giá trị tương đương khoảng 14 triệu USD từ Shanghai Innovation Bank.

Điều đó cho thấy số phần cứng Nvidia có thể đã được sử dụng trong các giao dịch tài chính giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng tại Trung Quốc, thay vì chỉ đơn thuần là thiết bị phục vụ hoạt động vận hành trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, Shanghai Kezhan cũng từng nhận một khoản vay từ một cơ quan thuộc chính quyền Thượng Hải vào năm ngoái để mua sắm thiết bị.

Theo các tài liệu cho vay, số thiết bị được đề cập sau đó được xác định là những con chip Nvidia nói trên.

Những thông tin này mở ra thêm một hướng điều tra quan trọng: không chỉ xác định số chip Blackwell được đưa vào Trung Quốc bằng cách nào, mà còn làm rõ vai trò của các doanh nghiệp và tổ chức tài chính trong quá trình mua sắm, sở hữu và sử dụng chúng.

Nếu các bộ xử lý này thực sự được đưa vào Trung Quốc thông qua một mạng lưới trung gian nhằm né tránh lệnh cấm xuất khẩu, vụ việc có thể trở thành một ví dụ đáng chú ý về những lỗ hổng trong hệ thống kiểm soát công nghệ chiến lược của Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu điều tra Megaspeed từ năm 2024. Đến tháng 6/2025, cơ quan này tìm cách phỏng vấn Alice Huang. Cũng trong tháng đó, Nvidia đưa công ty của bà vào danh sách không được phép bán hàng.

Động thái này cho thấy những nghi vấn liên quan đến Megaspeed đã xuất hiện từ trước khi vụ việc chip Blackwell tại Thượng Hải được công bố.

(Theo New York Post, Bloomberg)