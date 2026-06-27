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Ngày 27/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên chở bó ống dài khi đi xe máy làm thủng kính ô tô.

Qua xác minh, CSGT xác định vụ việc xảy ra vào 9h27 ngày 25/6, tại giao lộ ĐH27B - ĐH27C, thuộc ấp Điền Mỹ, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

Ô tô biển số 63H-066.XX lưu thông trên huyện lộ 27C theo hướng từ phường Mỹ Tho đi xã An Thạnh Thủy, thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 63AD-040.XX.

Hậu quả, người điều khiển xe máy bị chấn thương phần mềm. Hai xe hư hỏng nhẹ, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Hai thanh niên chở theo bó ống trên xe máy. Ảnh chụp màn hình

Đáng lưu ý, CSGT xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do người điều khiển xe máy chở theo người mang vác vật cồng kềnh, gây tai nạn giao thông.

Căn cứ hậu quả xảy ra, sơ bộ xác định người điều khiển xe máy bị xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 10-14 triệu đồng.

Đồng thời, theo quy định của pháp luật về dân sự, người này phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra.