Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964, cùng trú tại phường Thành Sen) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, các đối tượng cho nhiều người vay tiền với thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản bảo đảm nhưng áp dụng mức lãi suất cao hơn nhiều lần quy định của pháp luật.

Để che giấu hoạt động phạm pháp, nhóm này chủ yếu cho vay qua người quen hoặc người đã từng vay. Các đối tượng yêu cầu trả nợ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng không ghi nội dung liên quan đến tiền gốc, tiền lãi.

Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Sau thời gian trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định các đối tượng nhiều lần cho vay với lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

3 đối tượng ở giữa ảnh, từ phải sang trái gồm: Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện 330 lượt cho vay, Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay đối với nhiều cá nhân trên địa bàn. Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay lên tới hơn 82 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.