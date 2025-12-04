Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã khởi tố 28 đối tượng để điều tra tội: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Giữ người trái pháp luật, Cướp tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cục Cảnh sát hình sự xác định, ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Hải, Nguyễn Ngọc Hưởng cầm đầu, hoạt động theo nhóm kín, có tính chất băng nhóm xã hội đen, rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, uy hiếp, đòi tiền cho vay trong một khoảng thời gian dài.

Các đối tượng phân nhóm, phân địa bàn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên tuyến, liên tỉnh trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh, thành phố phía Nam. Hình thức cho vay tín chấp, lãi suất từ 240%/năm đến 670%/năm.

Để tìm kiếm người vay, các đối tượng chạy app quảng cáo; đăng thông tin trên các hội nhóm, tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo…) hoạt động núp bóng tiệm cầm đồ, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội và cho đàn em đi rải tờ rơi.

Các đối tượng Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Ngọc Hưởng, Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Hải. Ảnh: CACC

Khi người vay chậm trả lãi, gốc, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin chửi bới người nhà, đồng nghiệp của họ. Nhóm này còn uy hiếp, đe dọa, ném chất bẩn hoặc bắt giữ đánh đập người vay, buộc phải trả tiền. Tuy hoạt động cho vay lãi nặng trên các địa bàn khác nhau nhưng băng nhóm này luôn có sự gắn kết. Các nghi can cùng nhau giới thiệu khách vay, thu hồi nợ, luân chuyển dòng tiền...

Khách hàng nhóm này hướng đến là các tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ. Người muốn vay phải có chỗ ở, nơi làm việc cố định, mức vay từ 5 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng mỗi lần. Người vay chỉ cần cung cấp chỗ ở, nơi làm việc, căn cước công dân và quay video hình ảnh khuôn mặt.

Hình thức vay sẽ gồm vay đứng (đóng lãi hàng ngày trong kỳ thỏa thuận cho tới khi trả gốc), vay góp ngày (đóng lãi và một phần tiền gốc hàng ngày trong khoảng thời gian theo thỏa thuận, thường là 24 ngày), vay cắt lãi trước (tiền lãi được thu trước và trừ trực tiếp vào tiền gốc chuyển cho người vay, kỳ vay thường 2-10 ngày).

Các đối tượng trong đường dây bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ. Ảnh: CACC

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, tại TPHCM, ổ nhóm của Hưởng không chỉ cho vay lãi nặng mà còn có hành vi giữ người trái pháp luật, cướp tài sản. Khi các con nợ không trả lãi và gốc, chúng cho đàn em thường xuyên nhắn tin uy hiếp, đánh, giữ người, cướp tài sản.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 28 bị can. Trong đó, đã tạm giam 26 bị can gồm: Nguyễn Văn Hai, Trần Thanh Hào, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Đắc Hoàng, Nguyễn Duy Khánh, Vũ Đình Sơn, Nguyễn Văn Quang, Trịnh Văn Đạt, Trịnh Văn Lực, Lê Đình Điều, Bùi Văn Hậu, Phan Văn Quyết, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Hưởng, Trịnh Xuân Giang, Vũ Văn Duy, Vũ Văn Huy, Vũ Đắc Hải, Bùi Mạnh Cường, Trần Thị Diễm Thúy, Bùi Văn Hải, Phạm Vi Thái, Lê Thị Ngọc Quyên, Lê Văn Mãi Em, Chương Quý Hương về các tội danh: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Giữ người trái pháp luật; Cướp tài sản; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý để tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.