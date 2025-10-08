Bà N.H.O (44 tuổi, trú tại Hà Nội) được chẩn đoán khớp gối trái thoái hóa độ IV, sụn khớp bị bào mòn nghiêm trọng như khớp của người 70 tuổi. Tình trạng này khiến bà phải chịu những cơn đau nhức dữ dội, đi lại khó khăn, thậm chí không thể tự di chuyển, ảnh hưởng lớn đến công việc và chất lượng cuộc sống.

Hơn 4 năm trước, người phụ nữ này được chẩn đoán thoái hóa khớp gối. Vì bệnh chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, bà vẫn giữ thói quen luyện tập thể thao, có thời điểm chơi pickeball tới 5 tiếng mỗi ngày.

Thói quen này là nguyên nhân chính khiến sụn khớp gối nhanh chóng bị bào mòn, thậm chí bà O. phải đối mặt với nguy cơ tàn phế.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quang Huy - chuyên khoa về Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não cho biết, một nghiên cứu công bố năm 2025 của Đại học Y khoa Mount Sinai (Mỹ) về tương quan các chấn thương thể thao và độ tuổi cho thấy nhóm từ 65-80 tuổi có tỷ lệ chấn thương cao nhất (61,1%), tiếp theo đó là nhóm từ 35-64 tuổi (31,3%).

Bên cạnh đó, trên nền thoái hóa khớp sẵn có, khi tham gia các môn thể thao có tính chất đối kháng (bóng đá, pickleball...), thay đổi hướng di chuyển đột ngột gia tăng áp lực lên khớp gối, dẫn tới quá trình bào mòn sụn khớp diễn ra nhanh chóng, tiềm ẩn nguy cơ cao tổn thương dây chằng, sụn chêm và phần mềm quanh khớp gối.

Với trường hợp trên, bác sĩ Huy đã chỉ định thay khớp gối bằng kỹ thuật không cắt gân cơ. Đây là phương pháp hiện đại, giúp bảo tồn tối đa mô cơ, giảm đau sau mổ và rút ngắn quá trình hồi phục. Một ngày sau mổ, bà O. đã bình phục và sớm trở lại với sinh hoạt, tiếp tục duy trì niềm đam mê thể thao. Sau 5 ngày, tình trạng khớp gối của bà ổn định, vận động linh hoạt, không còn đau nhức như trước.

Bác sĩ Huy khuyến cáo, bệnh nhân thoái hóa khớp khi chơi thể thao cần lựa chọn bộ môn và cường độ tập luyện hợp lý, đồng thời tuân thủ đúng kỹ thuật để tránh nguy cơ chấn thương. Khi có các triệu chứng đau nhức, sưng nề, hạn chế vận động.... người bệnh cần đến các cơ sở y tế thăm khám và điều trị.

