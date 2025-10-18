Ông N.V.B (42 tuổi, Hà Nội) sau khoảng 15 phút khởi động khi đang chơi pickleball thì đột nhiên đau ngực dữ dội, đau lan lên cổ, khó thở, vã mồ hôi. Ngay sau đó, ông được đưa vào một bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ cho bệnh nhân làm điện tâm đồ xác định nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên. Chụp mạch vành qua da (DSA) phát hiện huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch vành.

Khai thác bệnh sử, ông B. có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, dẫn đến xơ vữa động mạch âm thầm. Mảng xơ vữa không ổn định trong lòng mạch vành – chứa nhiều cholesterol, vỏ xơ mỏng – dễ vỡ khi vận động mạnh như chơi pickleball. Khi mảng xơ vỡ, cục máu đông hình thành, bít tắc động mạch vành, gây nhồi máu cơ tim cấp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Vũ, chuyên khoa Tim mạch - người điều trị cho ông B, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau thắt ngực điển hình nên nhanh chóng được chuyển đến phòng can thiệp. Ê-kíp đặt stent động mạch vành phải, sử dụng siêu âm trong lòng mạch để hỗ trợ. Thời gian từ khi nhập viện đến khi tái thông dòng chảy chỉ dưới 30 phút, nhanh hơn nhiều so với khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (dưới 90 phút). Nhờ tái tưới máu kịp thời, nguy cơ biến chứng giảm, chức năng tim được bảo tồn.

Sau can thiệp, anh B. hết đau ngực, chức năng tim đạt EF 55%. Sau một tuần, sức khỏe ổn định, anh được xuất viện với chỉ định dùng thuốc đều đặn, vận động nhẹ nhàng, chưa nên chơi các môn đối kháng mạnh như pickleball cho đến khi tim ổn định.

Thuốc lá thủ phạm gây nhồi máu cơ tim.

Theo bác sĩ Vũ, nhồi máu cơ tim ở tuổi 42 là khá trẻ. Ngay cả người trẻ (nam dưới 55, nữ dưới 65), dù khỏe mạnh bên ngoài, vẫn có nguy cơ nếu tồn tại mảng xơ vữa tiềm ẩn. Khoảng 60-70% ca nhồi máu cơ tim cấp xuất phát từ mảng xơ vữa lipid không ổn định. Những yếu tố nguy cơ như hút thuốc, mỡ máu cao, đái tháo đường, béo phì, ít vận động làm tăng khả năng hình thành mảng dễ vỡ.

Đặc biệt, các nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa hút thuốc lá và nhồi máu cơ tim. Hút thuốc lá được xác định là yếu tố nguy cơ nghiêm trọng của bệnh nhồi máu cơ tim ở phụ nữ dưới 50 tuổi. So với người không hút thuốc, nguy cơ mắc bệnh mạch vành tăng lên 1,6 lần ở người đã từng hút thuốc, lên 3 lần ở người hút từ 1-14 điếu/ngày và lên 5,5 lần ở người hút trên 14 điếu thuốc/ngày. Nguy cơ mắc và chết do bệnh mạch vành lớn hơn người không hút thước từ 2,5 lần đến 75 lần tùy theo mức độ hút thuốc, theo giới và tuổi.

Người có nguy cơ tim mạch nên tầm soát sớm qua thăm khám định kỳ, xét nghiệm mỡ máu, điện tâm đồ, siêu âm tim, hoặc chụp CT mạch vành khi cần. Lối sống lành mạnh – ăn uống cân đối, hạn chế chất béo bão hòa, đường tinh luyện; tập thể dục vừa sức; kiểm soát cân nặng; không hút thuốc – giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim đáng kể.

Pickleball, với tốc độ cao và yêu cầu di chuyển linh hoạt, có thể khiến tim làm việc mạnh, gây rối loạn nhịp hoặc thiếu máu cơ tim, đặc biệt ở người trung niên, cao tuổi có bệnh nền. Những người có nguy cơ tim mạch cần được đánh giá chức năng tim, thực hiện test gắng sức, hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi chơi các môn như pickleball, bóng đá, tennis… để đảm bảo an toàn và phòng tránh biến cố tim mạch đột ngột.

