Nghị quyết quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2026 như mức thuế bảo vệ môi trường trong năm 2025 quy định tại nghị quyết số 60/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (trừ nhiên liệu bay).

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026 được quy định như sau:

Hàng hóa Đơn vị tính Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa) Xăng, trừ etanol lít 2.000 Nhiên liệu bay lít 1.500 Dầu diesel lít 1.000 Dầu hỏa lít 600 Dầu mazut lít 1.000 Dầu nhờn lít 1.000 Mỡ nhờn kg 1.000

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 1/1/2027 trở đi được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết, trình bày tờ trình dự thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, qua đánh giá cho thấy, việc thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong thời gian qua đã đem lại hiệu ứng tích cực, giúp giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho ngành hàng không nói chung và doanh nghiệp vận tải hàng không nói riêng, góp phần giúp các doanh nghiệp vận tải hàng không vượt qua khủng hoảng do dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế.

So với nhiều ngành sản xuất khác, bên cạnh việc hưởng lợi từ chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, ngành hàng không còn được hưởng thêm một số chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí chung, ví dụ như chính sách giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng, chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế...

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Quốc hội

Thứ trưởng cho hay, trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam về cơ bản đã phục hồi, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành hàng không, đồng thời vẫn đảm bảo công bằng giữa các ngành vận tải khác như vận tải đường sắt, vận tải đường bộ, cơ quan trình đề nghị quy định mức thuế bảo vệ môi trường là 1.500/lít (giảm 50% so với mức thuế bảo vệ môi trường quy định tại Nghị quyết số 579/2018, tương tự mức giảm thuế bảo vệ môi trường của xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn).

Bộ Tài chính tính toán với sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2026 tương đương sản lượng tiêu thụ năm 2025 và với mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đề xuất nêu trên thì dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường giảm so với mức thuế thực hiện theo Nghị quyết số 579/2018 khoảng 41.388 tỷ đồng và tổng thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả phần giảm thuế giá trị gia tăng) giảm khoảng 44.699 tỷ đồng.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho hay, đa số ý kiến tán thành mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ có giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khoản chi để đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước.