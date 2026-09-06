Hari Budha Magar trên đỉnh Vinson - ngọn núi cao nhất ở Nam Cực. Ảnh: GWR

Hari Budha Magar (hiện 46 tuổi) sinh ra tại một ngôi làng hẻo lánh của Nepal, dưới chân dãy Himalaya. Anh gia nhập Trung đoàn Gurkha, lực lượng gồm những người lính Nepal phục vụ trong quân đội Anh và nổi tiếng với sức bền cùng khả năng chiến đấu.

Từ chấn thương đến giấc mơ Everest

Khoảng năm 2010, trong thời gian làm nhiệm vụ tại Afghanistan, anh giẫm phải một thiết bị nổ tự chế và mất cả 2 chân.

Sau chấn thương nghiêm trọng, Hari trải qua nhiều năm phục hồi chức năng. Có thời điểm anh cho rằng cuộc đời mình đã kết thúc và không biết bản thân còn có thể làm được gì.

Anh từng nghĩ mình bị người khác coi thường, trở thành gánh nặng và không còn giá trị. Nhưng sau những năm tháng khó khăn, Hari tìm thấy một mục tiêu mới: chinh phục Seven Summits - 7 ngọn núi cao nhất trên 7 châu lục gồm châu Á, châu Âu, châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Nam Cực và châu Đại Dương.

Việc chuẩn bị cho hành trình chinh phục Everest đặt ra vấn đề rằng không có chân giả phù hợp để leo núi trong điều kiện băng tuyết. Sau đó, Hari đã tự thiết kế chân giả để phục vụ hành trình của mình. Tuy nhiên, trở ngại không chỉ nằm ở thiết bị.

Theo Hari, chính phủ Nepal từng cấm người mất 2 chân và người khiếm thị leo các ngọn núi cao hơn 6.500m tại Nepal. Anh cùng những người ủng hộ đã vận động, tiến hành chiến dịch tại Liên Hợp Quốc ở Geneva nhưng không đạt kết quả. Sau đó, họ đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao Nepal và giành chiến thắng.

Hari tiếp tục điều chỉnh kế hoạch leo núi cho phù hợp với khả năng của mình, từ chân giả, trang thiết bị cho đến tuyến đường.

Ngày 19/5/2023, Hari Budha Magar trở thành người khuyết tật, mất 2 chân đến trên đầu gối đầu tiên chinh phục Everest.

"Đối với tôi, chinh phục Everest không phải vì một kỷ lục, đó là hoàn thành ước mơ từ thời thơ ấu. Chạm chân lên Everest là cảm giác tuyệt vời. Tôi không thể tin vào chính mình. Tôi ôm mọi người và khóc rất to. Tôi không biết bằng cách nào chúng tôi đã làm được điều đó", anh kể lại.

Trong hành trình, Hari phải đối mặt với không ít lời nghi ngờ và cảnh báo về những điều “không thể”, “bất khả thi” hay “nguy hiểm”. Tuy nhiên, anh đã hoàn thành mục tiêu.

Hari Budha Magar nhận bằng khen biểu tượng của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới. Ảnh: GWR

Kỷ lục hoàn thành 7 ngọn núi cao nhất

Sau Everest, Hari tiếp tục hoàn thành hành trình chinh phục những ngọn núi cao khác. Các đỉnh núi anh chinh phục gồm Mont Blanc, Kilimanjaro, Denali/McKinley, Aconcagua, Puncak Jaya, Vinson.

Đỉnh Vinson ở Nam Cực là thử thách cuối cùng trong hành trình mục tiêu của anh. Ngày 6/1/2026, Hari cùng các thành viên trong đội tiến lên đỉnh núi. Địa hình băng tuyết, gió mạnh và cái lạnh khắc nghiệt khiến hành trình trở nên đặc biệt khó khăn.

Khi lên đến đỉnh, Hari trở thành người mất 2 chân trên đầu gối đầu tiên chinh phục đủ 7 đỉnh núi cao nhất ở 7 châu lục.

Hari cho biết mục tiêu của mình không chỉ là chinh phục các ngọn núi. Anh muốn thay đổi cách xã hội nhìn nhận về người khuyết tật, đồng thời giúp những người khuyết tật có thêm niềm tin vào khả năng của bản thân.

Hari cũng muốn truyền cảm hứng cho những người đang gặp khó khăn sự can đảm để thử thách bản thân và theo đuổi ước mơ.

Từ trải nghiệm của mình, Hari cho rằng khả năng thích nghi là yếu tố quan trọng để vượt qua những giới hạn.

“Nếu bạn điều chỉnh cuộc sống của mình theo thời gian, hoàn cảnh và khả năng của bản thân, bạn có thể biến bất cứ điều gì thành có thể. Đó là điều tôi đã làm”, anh nói.

Thông điệp anh thường nhắc đến là: “Cuộc sống là sự thích nghi, không gì là bất khả thi”.

Tuy nhiên, Hari cũng nhấn mạnh con người phải tôn trọng thiên nhiên khi chinh phục núi cao.

“Hãy tôn trọng thiên nhiên và thích nghi với nó. Thiên nhiên mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Nếu bạn không tôn trọng, nó sẽ giết bạn. Thiên nhiên không quan tâm bạn mạnh, quyền lực, giàu có hay nổi tiếng đến đâu”, anh nói.