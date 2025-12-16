Ngày 19/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1248/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021–2030. Sau gần 5 năm triển khai, chương trình đã khẳng định vai trò là khung hành động tổng thể, định hướng rõ ràng cho công tác bảo vệ an toàn tính mạng trẻ em trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình đặt ra các mục tiêu cụ thể, đo lường được. Đến năm 2025, phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống dưới 550/100.000 trẻ; tỷ suất tử vong do tai nạn dưới 16/100.000 trẻ. Trong đó, tử vong do đuối nước giảm ít nhất 10% và tai nạn giao thông đường bộ giảm từ 5–10% so với năm 2020. Tầm nhìn đến năm 2030 hướng tới môi trường sống an toàn bền vững cho trẻ em.

Trẻ em Việt Nam luôn được bảo vệ một cách toàn diện.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, phối hợp liên ngành được xác định là trụ cột xuyên suốt. Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã đóng vai trò đầu mối, kết nối chặt chẽ với các bộ, ngành như giáo dục, giao thông, công an, cùng chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ. Các nội dung giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn được lồng ghép vào chương trình học; lớp dạy bơi miễn phí được tổ chức tại vùng nông thôn, miền núi; chiến dịch truyền thông về đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn, kỹ năng sơ cứu được lan tỏa rộng rãi.

Song hành với đó là mục tiêu xây dựng môi trường an toàn cho trẻ. Hàng triệu “Ngôi nhà an toàn”, hàng chục nghìn “Trường học an toàn” và hàng trăm “Cộng đồng an toàn” đang từng bước hình thành. Nhiều gia đình chủ động cải tạo không gian sống, lắp rào chắn cầu thang, che ổ điện, bảo vệ ao hồ, góp phần giảm thiểu rủi ro ngay từ gốc.

Tại các địa phương, những mô hình điểm đã chứng minh hiệu quả rõ nét. Quảng Ninh, Nghệ An, TP.HCM là những địa phương tiêu biểu trong đào tạo kỹ năng sống, dạy bơi an toàn và xây dựng trường học thân thiện.

Điểm then chốt của chương trình nằm ở sự gắn kết ba môi trường: gia đình – nhà trường – cộng đồng. Gia đình giữ vai trò nền tảng trong giám sát, giáo dục con trẻ. Nhà trường trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn. Cộng đồng và chính quyền tạo hành lang bảo vệ, hỗ trợ kịp thời khi rủi ro xảy ra. Trong hệ sinh thái ấy, trẻ em cần được khuyến khích lên tiếng, tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy hiểm, đặc biệt qua Tổng đài 111.

Dù vẫn còn nhiều thách thức, những kết quả bước đầu cho thấy hướng đi đúng đắn của cách tiếp cận liên ngành. Chủ động phối hợp ở mọi cấp không chỉ giúp giảm những con số thương tâm, mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc để mỗi trẻ em được lớn lên an toàn, khỏe mạnh.