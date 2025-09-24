Sau 2 ngày xét xử, chiều tối nay (24/9), TAND TPHCM đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Ngô Triều Vân (59 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Đại Thành); Hoàng Thái Hà (51 tuổi, cựu Trưởng phòng Quan hệ khách hàng Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn) 8 năm tù (tổng hợp với bản án 8 năm trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành là 16 năm tù) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

bị cáo Vân là chủ mưu, cầm đầu vụ án.

Ngoài ra, 9 bị cáo còn lại cũng bị HĐXX tuyên án phạt từ 2 năm 1 tháng 6 ngày đến 17 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Theo cáo trạng, năm 2005, Công ty Đại Thành nhận chuyển nhượng 6.110m² đất tại phường Phú Trung, quận Tân Phú (cũ), TPHCM, của ông Nìm Sở Hà và bà Cám Nhì Múi với giá hơn 44 tỷ đồng để đầu tư dự án chung cư cao tầng Đại Thành.

Đến năm 2012, dự án này được Sở Xây dựng TPHCM cấp giấy phép xây dựng với quy mô 18 tầng.

Thông qua việc thực hiện dự án chung cư Đại Thành, bị cáo Vân và Hà đã sử dụng pháp nhân Công ty Kiến Mỹ Hưng (do em trai Vân là Ngô Văn Hùng làm giám đốc); Công ty Cát Khánh (do vợ Vân là Nguyễn Như Thủy làm giám đốc); Công ty Huỳnh Thiện Lợi (do Huỳnh Minh Thảo, người quen của Hà, làm giám đốc) để ký nhiều hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ khống tại dự án.

Việc này nhằm lập phương án khống để vay vốn và tạo tài sản khống để thế chấp, nhằm chiếm đoạt tiền của Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn.

Từ các phương án, tài sản khống này, dưới sự giúp sức của Hà, bị cáo Vân được giải ngân tổng cộng hơn 216 tỷ đồng. Hiện bị cáo Vân còn nợ gốc hơn 168 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng quy kết, các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn gồm: Phạm Hoàng Khôi (cựu cán bộ tín dụng), Nguyễn Xuân Bưởi (cựu Trưởng phòng Quản lý rủi ro), Đỗ Cao Đài (cựu phó giám đốc), Phạm Quốc Hùng (cựu giám đốc), cùng các thành viên Hội đồng tín dụng là Lê Tấn Đô, Nguyễn Phước Tựu và Châu Tô Hồng Quang (cựu cán bộ quản lý rủi ro) đã buông lỏng quản lý, phê duyệt hồ sơ sai quy định.